Ascolti tv del 2 aprile, la Via Crucis su Rai1 sfiora i 5 milioni. Battuto Ciao Darwin su Canale5

Il rito della Via Crucis con Papa Francesco, trasmesso ieri su Rai1 dalle 20.51 alle 22.10, è stato seguito da 4.973.000 spettatori con il 18.8% di share. A seguire, sempre su Rai1, Papa Francesco - Un Uomo di Parola ha ottenuto 1.854.000 spettatori e l’8.7% di share. Insomma le trasmissioni tv incentrate sui riti della festività pasquale superano tutte le altre trasmissioni tv nella gara degli ascolti e dello share.

Al secondo posto infatti ecco Ciao Darwin - A Grande Richiesta su Canale5 ha registrato 2.889.000 spettatori e il 15.9% di share. Al terzo, Quello che Veramente Importa su Rai2 (1.814.000 spettatori, share 7.4%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Le Iene Show su Italia 1 (1.650.000 spettatori, share 9.3%), Propaganda Live su La7 (1.031.000 spettatori, share 5.6%), Il Re dei Re su Rete4 (1.006.000 spettatori, share 5.1%), Fratelli di Crozza sul Nove (838.000 spettatori, share 3.3%), L’Odissea su Rai3 (496.000 spettatori, share 2.1%), Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato su Tv8 (310.000 spettatori, share 1.5%).

Intanto in Rai festa grande per i risultati ottenuti nel mese di marzo: in prima serata ha ottenuto quasi il 40% di share. Mese che risente ovviamente del successo del Festival di Sanremo ma anche di fiction su Rai1, di un grande rafforzamento di Rai3 che, assieme al lavoro di sperimentazione e innovazione di Rai2, completano l’offerta strategica della tv generalista di Servizio pubblico. In prima serata le reti Rai arrivano al 39,9% con 10.962.000 spettatori di media. Rai1, realizzando tv di servizio e grande innovazione, è al 23,1%, Rai2 al 4,9%, Rai3 al 6,3%. Nel complesso l’offerta delle reti generaliste Rai arriva al 34,3%. Rispetto allo scorso anno, quando il Festival di Sanremo venne realizzato nel mese di febbraio, le variazioni di ascolto Rai sono +3,6% di share (Rai1 +3,9%; Rai2 -1,8%, Rai3 +1,5%). Per quanto riguarda l’intera giornata gli ascolti Rai arrivano al 38% con Rai1 al 19,5%, Rai2 al 4,5% e Rai3 al 7,5% e un ottimo dato sul complesso delle generaliste di 31,5%. Rispetto allo scorso anno, il dato Rai complessivo nell’intera giornata registra un aumento del 2,3,% di share (Rai1 +2,6%, Rai2 -0,6%, Rai3 +0,3%).

