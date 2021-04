Oroscopo del Corriere di domenica 4 aprile 2021: le previsioni segno per segno

04 aprile 2021 a

Qui di seguito le previsioni delle stelle per il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile 2021. Ecco l'oroscopo.

ARIETE

Qualcuno più anziano o più esperto potrebbe darti ottimi consigli. Sii consapevole dei tuoi stessi limiti prima di prendere decisioni importanti.

TORO

La praticità avrà il sopravvento su tutto, così la tua concentrazione sarà sui tuoi averi e su qualsiasi cosa riguardi questioni finanziarie.

GEMELLI

Questo è un buon giorno per discutere di eventuali problemi che si verificano in una relazione perché il tuo senso della realtà oggi è molto forte.

CANCRO

Oggi ti sentirai soddisfatto di te stesso. Questo perché hai imparato ad avere un approccio diverso riguardo alla vita ed è sicuramente positivo.

LEONE

Potresti essere coinvolto in un progetto che valorizza le tue doti artistiche. Se la cosa andrà a buon fine, significherà che avrai fatto progressi.

VERGINE

Le discussioni di oggi saranno produttive. Le persone, almeno così ti sembrerà, vorranno seguire tutte le regole e fare la cose per bene.

BILANCIA

Oggi strada in salita: ci sarà qualche problema da risolvere, potrebbe essere più o meno grave anche a seconda della tua percezione.

SCORPIONE

La tua prima preoccupazione, oggi, sarà quella di preoccuparti di proteggere le risorse limitate che hai e di farne il miglior uso possibile.



SAGITTARIO

Qualcuno potrebbe offrirti il beneficio della sua esperienza, soprattutto nel momento in cui ti sentirai perso e non saprai come andare avanti.

CAPRICORNO

Produttività e leggerezza possono andare anche di pari passo: è un buon giorno per discutere con gli altri perché tutti vorranno una soluzione.



ACQUARIO

La voglia di novità è così grande che non riuscirai a goderti fino in fondo la giornata: la tua mente è proiettata altrove, magari ai cambiamenti sognati.



PESCI

Questo è un ottimo giorno per discussioni familiari su come affrontare le risorse limitate e trarre il meglio da una situazione particolarmente difficile.

