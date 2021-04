Iva Zanicchi, il matrimonio e l'attuale compagno Fausto. Il pentimento per le foto su Playboy

03 aprile 2021 a

a

a

Iva Zanicchi è un totem della musica e della televisione italiana. Opinionista de L'Isola dei Famosi, oggi sabato 3 aprile 2021 è anche ospite di Verissimo.

Verissimo, Max Pezzali tra gli ospiti di Silvia Toffanin: poi Fabio Volo e Sabrina Ferilli

Nata a Ligonchio il 18 gennaio del 1940, un paesino di montagna in provincia di Reggio Emilia, abita però a Lesmo in Brianza. La sua carriera musicale inizia nel 1960, quando in una puntata di Campanile Sera condotto da Mike Bongiorno l’allora ventenne Iva si esibisce per la prima volta. Fu proprio Mike a soprannominarla l’Aquila di Ligonchio, per via del suo naso importante. Un naso che le ha creato grandi complessi negli anni. Lei stessa racconta che da ragazza ai casting la scartavano proprio per quello. Tanto che ha deciso di rifarselo, una scelta della quale è tutt’ora felice: "Mi sentii subito a mio agio", dichiarò, aggiungendo che forse se lo avesse fatto prima avrebbe sfondato anche nel mondo del cinema. Il successo arriva nel 1964 con la cover italiana di Cry to me, Come ti vorrei. Nel 1967 Iva vince il Festival di Sanremo cantando con Claudio Villa Non pensare a me (lo vincerà in tutto ben tre volte, anche nel 1969 e nel 1974). Seguono grandissimi successi come Zingara, L’arca di Noè, Ciao cara come stai, La riva bianca, la riva nera, Testarda io. Tanti i suoi record: è stata la prima cantante italiana a tenere un concerto al mitico Madison Square Garden di New York (nel 1973), ad attraversare l'Unione Sovietica in tour (nel 1981), ad aver superato il milione di copie vendute in Argentina grazie all'album Nostalgias nel (1981).

Iva Zanicchi innamorata pazza del compagno Fausto Pinna: "Mi dice sempre che sono bella"

Negli anni ha portato avanti pure la carriera tv diventando per anni il volto del quiz di Canale5 Ok, il prezzo è giusto (dal 1987 al 1996), ma anche Buona Domenica e Viva Napoli tra i tanti. Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967 (che poi le ha dato due nipoti: Luca e Virginia). Dal 1986 è legata a Fausto Pinna. Tra le curiosità: durante un viaggio negli Stati Uniti con Gianni Morandi ha ricevuto un’avance da parte di Frank Sinatra. Ha poi posato per PlayBoy ("non l'ho mai detto a mio padre"), ma ha poi rivelato di essersi pentita di quegli scatti senza veli.

Ettore Bassi, il dolore per la morte del padre e l'amore per le tre figlie: Amelia ha la sindrome di Down

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.