ItaliaSì!, il podio di Marco Liorni di oggi sabato 3 aprile: sfilata di vip accanto a persone comuni

Eccolo l'appuntamento di Rai1 con Marco Liorni di oggi, sabato 3 aprile con la nuova puntata di “ItaliaSì!”, in onda alle 16.45. Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni e, grazie al loro spirito a volte allegro e a volte brusco, conquisteranno il pubblico in collegamento e quello a casa.

In questo appuntamento è annunciato Giuseppe, 21 anni, che parlerà alle persone che soffrono di disturbi alimentari perché lui ha attraversato momenti di bulimia e anoressia. Oggi è un influencer grazie alle sue ricette a basso contenuto calorico; Gigi Miseferi sarà invece sulle tracce di una leonessa avvistata vicino Pisa. Sul podio anche l’autista di uno scuolabus che l’ha avvistata per prima. Roberto è laureato in ingegneria aerospaziale e salirà sul podio perché ha trovato un metodo per spronare i giovani ad avvicinarsi alla scienza. Poi, Lidia Bastianich, chef apprezzatissima negli Stati Uniti, e mamma del celebre Joe, racconterà la sua storia di emigrazione, duro lavoro e realizzazione professionale. Anche Giulia racconterà la sua esperienza: è Alfiere della Repubblica perché ha salvato Chiara da un investimento e per salvarla ha perso una gamba. Giovanna Civitillo, appena conclusa l’esperienza sanremese conducendo Prima Festival, racconterà curiosità e dettagli inediti del suo essere contemporaneamente donna dello spettacolo, mamma e moglie.

Una nota Rai di presentazione, spiega che si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Questa settimana salirà sul podio Gianni D’Accolti, papà di Davide, ucciso da un pirata della strada nel 2016, chiederà la revoca della cittadinanza perché la giustizia non fa il suo corso. In collegamento da Malpensa Caterina Varvello farà parlare chi raggiunge mete turistiche straniere per Pasqua, mentre l’Italia è in zona rossa.

Si parlerà anche di Covid dando buone notizie con podi fisici e virtuali. Questa settimana spazio a Camilla, l’imprenditrice divenuta famosa per la sua foto accasciata davanti alla cucina, diventata simbolo della ristorazione in ginocchio per le ristrettezze dettate dalla pandemia. Camilla ha raccolto tanta solidarietà ed è ancora più decisa a non abbassare la serranda. Così anche Umberto Tozzi il 10 aprile scende in campo con un concerto in streaming e il ricavato andrà a sostegno dei suoi musicisti e il suo staff tecnico fermo da un anno. Una puntata davvero ricchissima che partirà fra qualche ora.

