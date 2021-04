Verissimo, sabato 3 aprile Max Pezzali e Fabio Volo tra gli ospiti di Silvia Toffanin su Canale5

03 aprile 2021 a

Non si ferma neanche oggi, sabato 3 aprile 2021 e vigilia di Pasqua, la trasmissione Verissimo di Canale5. In onda a partire dalle ore 15,30, sono tanti come sempre gli ospiti che si faranno intervistare da Silvia Toffanin. A iniziare dal cantante Max Pezzali: le sue canzono sono un inno generazionale ma in questo caso l'ex 883 presenta in anteprima “Max90”, libro dedicato al suo percorso, ai miti e alle emozioni degli anni Novanta. Dal rapporto con le ragazze ("ho avuto una collezione di due di picche invidiabile"), al dover imparare in gioventù la tecnica dell'affabulazione, a come nasce la sua capacità di scrivere canzoni, il rapporto con il figlio e l'attesa di poter fare il primo suo concerto a San Siro (ha due date fissate da tempo, entrambe sold out, rinviate causa pandemia), uno dei suoi grandi sogni di inizio carriera. Per un tifoso dell'Inter poi un'emozione che vale doppia.

Toffanin poi accoglie in studio Fabio Volo, in uscita con il film dal titolo “Genitori vs influencer”, quindi Alessio Boni attore di grande talento, da un anno papà ed ora anche scrittore. Per la prima volta a Verissimo ci sarà l'attrice Anna Mazzamauro, che per il grande pubblico sarà sempre la signorina Silvani, l’amore irraggiungibile del ragionier Fantozzi.

Tra gli ospiti ci sarà anche Francesca Michielin: la cantante in coppia con Fedez ha conquistato il secondo posto a Sanremo con il brano “Chiamami per nome”. In studio, inoltre, i tre opinionisti de “L’Isola dei famosi”: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Infine, saranno Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, protagonisti della fiction di Canale5 “Svegliati amore mio” che si concluderà con l'ultima puntata il 7 aprile.

