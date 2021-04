Sabato Santo e Pasqua 2021, messe e rosario in televisione: il programma

03 aprile 2021 a

a

a

Pasqua 2021, per seguire la liturgia si ricorre alla tv. Limitazioni e restrizioni ai riti della Settimana Santa, a causa della Pandemia, condizionano la partecipazione dei fedeli ma la rete Tv2000 (canale 28 e 157 di Sky) permette di assistere all'intera liturgia in televisione.

Via Crucis 2021 con Papa Francesco, dove vederla stasera in tv

Ecco come seguire in diretta la programmazione con le Messe e le celebrazioni di Sabato Santo, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. E non solo. Tv2000 trasmette oggi sabato 3 aprile alle ore 13.50 la celebrazione Mariana da Lourdes ‘I sette dolori di Maria’, alle 17, da Torino, l’Ostensione straordinaria della Sindone accompagnata dalla preghiera dell’arcivescovo di Torino e custode pontificio del Telo, monsignor Cesare Nosiglia, e alle 18 il Rosario in diretta da Lourdes. Culmine del Sabato Santo è la Veglia Pasquale con Papa Francesco che quest'anno, causa Covid, viene celebrata alle ore 19.30. La funzione va in onda in diretta dalla Basilica di San Pietro. Verrà anche trasmessa la terza puntata del celebre sceneggiato di Franco Zeffirelli Gesù di Nazareth, alle 12.20 e alle 21.30.

Papa Francesco un uomo di parola, prima tv stasera su Rai 1

Domani la Santa Messa di Pasqua verrà celebrata da Papa Francesco presso la Basilica di San Pietro. Viene trasmessa in diretta alle ore 10 e viene seguita dalla Benedizione Urbi et Orbi del Pontefice che si svolge alle 12. Nel pomeriggio va in onda regolarmente, come ogni domenica, il programma Il mondo insieme di Licia Colò, alle 15.15. Alle 18, come di consueto, il Santo Rosario da Lourdes. La prima serata si apre con Soul (speciale Pasqua) alle 20.50, seguita dalla quarta e ultima puntata dello sceneggiato Gesù di Nazareth (che domenica 4 va in onda sia alle 12.20 che alle 21.20) e dal doc Giovanni Paolo II. Una storia insieme, alle ore 23.20. A mezzanotte, va in replica la Benedizione Urbi et Orbi (a seguire, la Compieta e il Rosario).

A Pasquetta preghiera Regina Coeli dalla Biblioteca del palazzo Apostolico, in onda alle 12. Previsto il documentario Tutti fratelli di Domenico Bemportato in onda alle ore 19.30, dedicato alla vita sull'isola di Lampedusa. Una programmazione particolarmente ricca.

Video su questo argomento Via crucis con Papa Francesco in Piazza San Pietro. Le immagini della cerimonia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.