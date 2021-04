Amici 2021 Serale, eliminazione choc e ospite vip: spoiler terza puntata

03 aprile 2021 a

a

a

Va in onda stasera, sabato 3 aprile 2021 su Canale 5, la terza puntata di Amici 2021 Serale. L'appuntamento con la scuola di Maria De Filippi è in prima serata. La trasmissione che va in onda questa sera è registrata. Questo che segue è uno spoiler su quello che vedremo e su cosa succederà.

Amici 2021 Serale, le lacrime di Esa eliminato: "Lo sapevo". La reazione del cantante | Video

Ci sono state le eliminazioni dei cantanti Gaia, Esa, Ibla e Leonardo. Le tre squadre in gara sono così arrivate alla terza puntata, eccole: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Enula, Sangiovanni, Serena, Tommaso; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro, Martina, Raffaele, Rosa, Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia, Samuele.

Nella prima manche, secondo quanto riferisce il sito specializzato davidemaggio.it citando le talpe del Vicolo delle News, la squadra Arisa-Cuccarini decide di sfidare il team Celentano-Zerbi, vincendo. Al ballottaggio sono finiti il ballerino Tommaso e i cantanti Enula e Sangiovanni. Ad essere eliminato è stato Tommaso.

Nella seconda manche la squadra Arisa-Cuccarini se la vede nuovamente con il team Celentano-Zerbi, avendo ancora una volta la meglio e mandando al ballottaggio la ballerina Serena e i cantanti Deddy e Sangiovanni. In questo caso non c’è stata un’eliminazione diretta: Deddy al ballottaggio con l’allievo sconfitto nella terza manche.

Amici 2021 Serale, lo spoiler del ballottaggio finale: tra gli ospiti c'è Irama

Nella terza manche sfida tra le squadre Arisa-Cuccarini e Peparini-Pettinelli, con vittoria di quest’ultima. Al ballottaggio il cantante Tancredi e le ballerine Martina e Rosa. A rischiare l’eliminazione è Rosa.

Il ballottaggio finale per decretare la seconda uscita della puntata dopo Tommaso è una sfida tra i fidanzati Deddy e Rosa, rimasta in sospeso fino al termine della registrazione. I due, come avvenuto nelle prime puntate, scoprono il nome dell’eliminato una volta rientrati in casa.

Nelle sfide, decisivo è stato il giudizio della giuria esterna, composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash. Il pubblico ha potuto nuovamente votare il proprio allievo preferito in corsa per il Premio Tim di 30.000 euro; la ballerina Giulia è prima per la terza volta su tre. Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio Madame, che ha cantato il brano sanremese Voce. Sono tornati, inoltre, Pio e Amedeo già protagonisti sulla trasmissione del sabato sera della rete ammiraglia Mediaset.

Amici 2021, Leonardo eliminato: Aka7even resta nella scuola per la gioia di Martina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.