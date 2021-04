Oroscopo del Corriere di sabato 3 aprile 2021: le previsioni segno per segno

02 aprile 2021 a

Oroscopo del Corriere di sabato 3 aprile 2021. Qui di seguito le previsioni dei segni zodiacali per la giornata.

ARIETE

Giornata favolosa per attività creative e per godersi la compagnia dei propri cari. Se non puoi vedere molte persone, farai tesoro del "pochi ma buoni"!

TORO

Questo è il giorno perfetto per godersi la compagnia della famiglia e in generale l'atmosfera serena a casa. Fai qualcosa per coccolarti.

GEMELLI

L'allineamento dei pianeti ti rende più affascinante del solito: colpisci tutti senza muovere un dito! Oggi senti un forte bisogno di condivisione.

CANCRO

I soldi sono al centro di tutto oggi: vorresti trovare il modo di spendere quelli che hai e quello per averne di più in tasca. Tieni i piedi per terra.

LEONE

È una buona giornata per rilassarsi e divertirsi. In particolare, riesci ad entrare in contatto qualcuno che ispira e ingigantisce le tue capacità creative.

VERGINE

Devi distenderti e rilassarti: trascorri la giornata in modo tranquillo e goditi la privacy. Se puoi, trova anche il tempo per restare in solitudine.

BILANCIA

Oggi avrai una conversazione confidenziale con un'amica o con un amico: questo è un bel giorno per condividere i tuoi sogni per il futuro.

SCORPIONE

Per qualche ragione, la tua vita privata oggi sembra essere piuttosto pubblica. Le persone discutono di questioni che riguardano il tuo mondo.

SAGITTARIO

È la vigilia di un giorno di festa e vuoi un po' di brividi. Fondamentalmente, vorresti essere stimolato da qualcosa di diverso dalla tua abituale routine.

CAPRICORNO

Hai un forte desiderio di rintanarti a casa. Per alcuni di voi, questo significa un maggiore contatto con un genitore, per altri semplicemente relax.

ACQUARIO

Hai molta energia adesso ed è una buona cosa. Deriva dal fatto che l'allineamento dei pianeti aumenta di molto la fiducia che hai in te stesso.

PESCI

Oggi sei più empatico del solito, così resti sintonizzato sulle vibrazioni altrui: occhio a non dare fastidio con l'atteggiamento di chi sa sempre tutto sulla vita.

