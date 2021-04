Papa Francesco un uomo di parola, prima tv stasera su Rai 1

02 aprile 2021 a

La prima serata di oggi, 2 aprile, di Rai 1, è tutta dedicata al Venerdì Santo. Si inizia alle ore 20.30 con Il dolore e la speranza a Porta a Porta, uno speciale dedicato proprio alla giornata che anticipa il sabato pre pasquale. Ma immediatamente dopo, a partire dalle ore 20.50, dal sagrato della basilica di San Pietro, la Via Cruci presieduta da Papa Francesco. Una diretta che si annuncia intensa e storica, in considerazione del difficile momento che sta vivendo tutto il mondo a causa della pandemia per il Covid 19.

Non mancheranno analisi e commenti, ma anche riflessioni sul comportamento del pontefice e sulle sue posizioni tenute in questi ultimi mesi. Ma la programmazione sarà sulla stessa linea anche in seconda serata. A partire dalle ore 22.40, infatti, è in programma il docufilm dal titolo Papa Francesco un uomo di parola. E' lo stesso Bergoglio a raccontarsi nella pellicola firmata da Wim Wenders. Il Papa affronta quelli che sono i temi a lui più cari, ma risponde anche alle domande sulle principali sfide globali che il mondo è chiamato ad affrontare: la giustizia sociale, le diseguaglianze, il materialismo, la povertà, la crisi ecologica.

Un documento considerato molto interessante che permette di comprendere quali sono le idee del capo della Chiesa e la sua linea su temi considerati mondiali a cui nell'ultimo anno si è sommata una pandemia che ha causato la morte di milioni di persone e colpito in maniera durissima tutto il pianeta, in particolare i Paese meno forti dal punto di vista economico, argomento di cui non si parla nel docufilm che è stato realizzato tra il 2016 e il 2017. I primi contatti tra il regista tedesco Wim Wenders e il Papa erano avvenuti nel 2013 e le riprese furono poi realizzate in quattro incontri. Un uomo di parola è stato proiettato in anteprima mondiale al Festival di Cannes del 2018 e poi nelle sale cinematografiche. Quella di stasera è la prima tv.

