Ciao Darwin, nella puntata del 2 aprile sfida web contro tv: gli ospiti di Bonolis e Laurenti

Stasera in tv, venerdì 2 aprile, torna in prima serata su Canale 5 l'appuntamento con Ciao Darwin. Questa sera sarà trasmessa la replica di una puntata del passato: dopo la sfida tra "Belli e brutti", questa sera tocca a "web" e "tv". Ecco gli ospiti che saranno sul palco del programma condotto da Paolo Bonolis, affiancato come sempre da Luca Laurenti. A guidare il mondo del web è il duo Il Pancio ed Enzuccio, noti youtuber, mentre il mondo della tv è capitanato dalla conduttrice Paola Perego.

Tra i concorrenti del mondo del web ci sarà Follettina Creation, che per un po’ ha fatto parte anche del Salottino di “Avanti un altro!” della scorsa edizione. Ma anche Annibale Astio, Laura Cremaschi, Federico Fashion Style, Kevin Believe, Lilly Meraviglia, il duo dei Realists, Awed, Riccardo Dose, Matt & Bise, il Signor Distruggere, HiMorta e Il Menestrelloh. Per quelli della tv ci saranno invece Alessandro Cecchi Paone, Antonio Zequila, Pierpaolo Pretelli, Cristian Alaimo, Karina Cascella e Margherita Zanatta. A sfidarsi nell’ultima prova saranno Alessandro Cecchi Paone per il mondo della tv e Claudia di Alpha Woman per il mondo del web.

Non ci sarà Madre Natura: questa volta a "rifarsi gli occhi" saranno le donne, con la sfilata del modello e istruttore di calistenichs Filippo Melloni, che scenderà la scalinata sulle note di “Adiemus” di Enya in qualità di Padre Natura. Melloni ha 25 anni ed è nato a Cento, in provincia di Ferrara. Ha conseguito il diploma di liceo classico, poi si è iscritto all'università e dopo la laurea in medicina aspira a specializzarsi in dermatologia. La puntata sarà trasmessa in prima serata su Canale 5, al termine di Striscia la Notizia - tg satirico condotto fino all'estate dalla coppia formata da Michelle Hunziker e Gerry Scotti - ma si può seguire anche su Mediaset Play.

