L'Odissea, il film documentario viaggia nel pianeta della disabilità mentale

Film documentario stasera in tv, 2 aprile, su Rai 3: L'Odissea. Nel giorno del Venerdì Santo e della Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo, la pellicola di Domenico Iannacone, in onda a partire dalle ore 21.20. Sono trascorsi oltre quarant'anni dalla legge Basaglia e dalla conseguente abolizione dei manicomi in Italia. Il film documentario è un viaggio nel mondo della disabilità mentale e racconta le vite degli attori del Teatro Patologico di Roma diretto da Dario D'Ambrosi. Un viaggio nel viaggio, la storia di una rappresentazione teatrale che diviene metafora dell’uomo moderno, costretto a combattere contro il destino avverso, superando mille pericoli e affrontando continue sfide.

Una situazione complessa, difficile. Un viaggio di Ulisse che si scontra con le fatiche dei ragazzi, con le sfide personali delle difficoltà della loro condizione: si sono trovati molto più di altri a subire le restrizioni e l’isolamento che sono stati imposti dalla pandemia Covid 19. Nel film documentario, spiega la Rai, "le vicende del racconto omerico s’intrecciano con le esistenze degli attori chiamati a rappresentarlo sulla scena, mettendo a nudo le insicurezze, gli sforzi e le difficoltà di realizzare una rappresentazione così ambiziosa. Attraverso il film documentario, Domenico Iannacone accende i riflettori sull’esperienza di chi vive quotidianamente il dramma della malattia mentale, raccontando lo scontro continuo tra fragilità e forza interiore, tra sofferenza e speranza, tra caduta e rinascita, in una suggestiva e illuminante riflessione su quanto in fondo sia labile il confine tra “normalità” e follia".

L'Odissea è stato realizzato con la regia di Domenico Iannaccone e Lorenzo Scurati, prodotto da Hangar tv di Gregorio Paolini. Si annuncia come un'opera molto particolare e altrettanto intensa perché permette di conoscere meglio una realtà che vive drammatici momenti quotidiani e che è diventata ovviamente molto più complessa davanti ad una pandemia che ha messo in ginocchio tutto il mondo.

