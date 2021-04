Via Crucis 2021 con Papa Francesco, dove vederla stasera in tv

02 aprile 2021 a

Pasqua 2021, venerdì santo. Ancora in pandemia. Ma stasera si potrà assistere in tv, in diretta, e alla Via Crucis di Papa Francesco. La tradizionale funzione del Venerdì Santo si terrà sul sagrato della Basilica di San Pietro e non intorno al Colosseo, come accadeva prima della pandemia, e sarà visibile in diretta su Rai1 e Tv2000, oltre che sul sito del Vaticano. Non ci sarà il pubblico come già accaduto nella Via Crucis 2020, quando le immagini del pontefice solitario a Piazza San Pietro fecero il giro del mondo in pieno lockdown. . Dalle 18, è possibile assistere alla Celebrazione della Passione del Signore a San Pietro, in onda su Tv2000 e disponibile in streaming sul sito del Vaticano.



La Via Crucis della Pasqua 2021, si terrà alle ore 21. Dicevamo che Rai1 e Tv2000 la seguiranno in diretta. Dalle ore 20.30 di stasera, venerdì 2 aprile, parte lo speciale di Porta a Porta "Il dolore e la speranza" trasmesso alle 20.30 e condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna. Segue la diretta con Piazza San Pietro, dalle ore 20.50. Seguono, quindi, alle 22.40 il documentario Papa Francesco – Un uomo di parola diretto dal regista Wim Wenders, alle 00.10 lo speciale di Rai Vaticano Viaggio nella Chiesa di Francesco e alle 00.45 il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta e il Coro guidato da Lorenzo Fratini.

Su TV2000, la funzione di Papa Francesco va in onda dalle ore 21, seguita dalla seconda puntata dello sceneggiato di Franco Zeffirelli Gesù di Nazareth. In alternativa, la Via Crucis è visibile in streaming sul sito del vaticano. Una copertura significativa in tv per il rito centrale della settimana che porta a Pasqua.

