Striscia la notizia, lite clamorosa fra veline: Shaila e Mikaela contro | Video fuorionda

02 aprile 2021 a

Lite tra veline a Striscia la notizia con un clamoroso fuorionda che rimbalza sul web. Sul profilo Twitter di Striscia ecco il video fuorionda delle prove del tg satirico di Canale 5, con Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sul bancone dietro il quale da lì a poche ore si sarebbero seduti Gerry Scotti e Michelle Hunziker che provano coreografie e stacchetti. Tutto normale, anzi no. Perché qualcosa non torna. Non funziona.

Shaila e Mikaela infatti, non vanno a tempo, e finita la musica si fermano tutti. Attenzione: entra la coreaografa e se la prende soprattutto con Shaila. "Due ore stamattina, non esiste!", rimbrotta la velina mora, che replica in maniera piccata: "No, esiste!". Alla risposta, la coreografa lascia lo studio e l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi sbotta: "Ma che ca***o vuoi da me, non ho capito?".

Mikaela a questo punto riprende la collega a muso duro: "Cioè hai sbagliato a fare la coreografia, non hai fatto i conteggi giusti e ti stai a lamentare? Sempre a lamentarti, guarda questa". Il clima è bello teso. "La rifacciamo", la butta lì una collaboratrice di Ricci. "Io me ne vado", è irremovibile Shaila Gatta, visibilmente offesa. E Mikaela la imita un istante dopo. Il video di ciò che è accaduto a Striscia fa così il giro del web, soprattutto dei social. Immagini clamorose per un siparietto mai successo prima e che mostra le due veline a muso duro nel corso di una giornata di lavoro poco prima della messa in onda del popolare programma di Canale 5 che anche ieri sera, giovedì 1 aprile 2021, ha sbancato negli ascolti.

Speriamo che queste cose non accadano più tra le nostre veline ❤️#striscia #striscialanotizia #pescedaprile pic.twitter.com/jmtR3we94R — Striscia la notizia (@Striscia) April 1, 2021

