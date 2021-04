Myss Keta, svelato il volto: le foto della rapper milanese. Restano altri misteri

02 aprile 2021 a

Myss Keta, arrivano le foto del suo volto. La rapper milanse è stata paparazzata per la prima volta senza occhiali e senza mascherina. E' stata infatti sorpresa dal settimanale Vero durante le riprese della seconda stagione di Celebrity Hunted, la serie targata Amazon che l'ha ingaggiata tra i protagonisti, in un momento di relax a viso totalmente scoperto.

Il settimanale ha pubblicato i due scatti che mostrano il volto integrale di Myss Keta, rivelando per la prima volta la sua vera identità.

Nessuno prima d'ora l'aveva mai vista a volto scoperto e nessuno sa né il suo vero nome né la sua vera età. Il settimanale Vero però è riuscita a pizzicarla in un momento di pausa dalle riprese della serie tv Amazon, drink in mano e mascherina abbassata.

Altri dubbi invece rimangono sul suo conto. A partire dal vero nome della cantante. Ci sono tante ipotesi, tra queste c'è uno spoiler fuoriuscito dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip da Tommaso Zorzi che, come è noto, è ben inserito nell'ambiente milanese. Parlando con gli inquilini l'influencer ha citato "Le ragazze di Porta Venezia", il famoso brano di Myss Keta. Andrea Zelletta gli ha chiesto: "Ma lei si chiama Fede??". Tommaso ha prontamente smentito: "No, Monica". Ora, Monica è anche il titolo di una delle canzoni più conosciute della rapper che più volte nel testo ripete: "Chiamatemi Monica".

Myss Keta è un progetto collettivo, come lei stessa ha spiegato in un'intervista al Corriere nel 2020 e riportato da fanpage.it : "Siamo prima di tutto amici: le idee vengono fuori in un nido preferenziale. Le canzoni a volte nascono da me, a volte durante delle serate, a volte da altri…". Un vero e proprio fenomeno mediatico, non solo musicale, che veicola un messaggio: la volontà di liberarsi dalle sovrastrutture di qualunque società e cultura, dando a chiunque il potere di esprimersi liberamente.

