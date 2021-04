Ascolti tv dell'1 aprile, Un passo dal cielo supera L'Isola dei famosi

02 aprile 2021 a

La sesta stagione di Un passo dal cielo vince la classifica degli ascolti tv della prima serata di giovedì 1 aprile. Staccato il reality di Canale 5, L'Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi. Ottima partenza per i primi due episodi della fiction di Rai 1, che ha ottenuto 5.154.000 spettatori e il 22,5 per cento di share, risultando il programma più visto della prima serata.

Al secondo posto, come detto, L’Isola dei Famosi su Canale 5, con 3.176.000 spettatori e il 18.1 per cento di share. Terzo piazzamento per per il film "Io sono vendetta" su Italia 1, con 1.825.000 spettatori e il 7.2 per cento di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time, il programma di attualità e inchiesta Piazzapulita su La7 (985 mila spettatori, share 5.1 per cento), il talk show Dritto e Rovescio su Rete 4 (934.000 spettatori, share 4.9 per cento), Tutti i soldi del mondo su Rai 3 (923.000 spettatori, share 3.9 per cento), Anni 20 su Rai 2 (445 mila spettatori, share 1.8 per cento), Spider-Man: Homecoming su Tv8 (367.000 spettatori, share 1.6 per cento), Cambio Moglie sul Nove (276 mila spettatori, share 1.3 per cento).

"Canale 5 è la rete più seguita in seconda serata e sulle 24 ore con 2.502.000 spettatori totali (20,33% di share attiva) e 1.833.000 spettatori totali (19,47% di share attiva). Il Tg5 delle 20 informa 4.492.000 spettatori totali ed è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 22,78% di share; l’edizione delle 13 è la più seguita con 3.094.000 spettatori totali e il 20,46% di share individui. Da segnalare in particolare: su Canale 5, Striscia la notizia raggiunge 4.617.000 spettatori totali ed è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con 20,56% di share; a seguire, ancora un ottimo risultato per L’Isola dei Famosi: leader della serata sul pubblico attivo con il 19,3% di share (25,2% sui giovani 15-34 anni) e 3.716.000 spettatori nella fascia di prima serata (3.176.000 spettatori totali)", riferisce una nota di Mediaset.

