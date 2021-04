Uomini e Donne, Gemma Galgani e Walter Chiari: la verità in studio

02 aprile 2021 a

Uomini e Donne torna oggi, venerdì 2 aprile 2021, con l'ultima puntata della settimana. Appuntamento su Canale 5 col dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi alle ore 14.45.

Le puntate della trasmissione sono registrate e non vengono ufficializzate anticipazioni, Si sa solo che il programma non si ferma se non lunedì e che se non ci sarà una "sfilata" per intrattenere il pubblico, si ripartirà da Gemma Galgani.

Trapela una possibile rivelazione di Gemmai su Walter Chiari soprattutto da quando è tornato a galla l’argomento con tanto di vecchie foto che li ritraggono insieme. Di che natura è stata il loro rapporto e come si sono evolute le cose tra loro? Sembra che proprio Uomini e donne potrebbe diventare scenario delle sue rivelazioni, siporta ilsussidierio.net .



Nelle ultime due puntate, Gemma Galgani, dama di Torino, ha discusso in maniera aspra con la nemica Tina Cipollari e nella nuova puntata i battibecchi la faranno da padrone (anche questo trapela dalle anticipazioni). Gemma Galgani torna ad essere la protagonista di questa nuova puntata del dating show di Canale 5 di oggi e c'è attesa per chi siederà al centro dello studio. Purtroppo, non ci sono anticipazioni ufficiali e per scoprilo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Tuttavia, stando alle anticipazioni delle registrazioni pubblicate dal sito specializzato Vicolo delle News, al centro dello studio potrebbe sedersi nuovamente Gemma Galgani.

La dama, dopo aver chiuso con Domenico, ha rivisto Nicola Vivarelli. I due, tuttavia, non sono tornati a frequentarsi, ma si sono rivisti in amicizia come sottolineano entrambi. Gemma, tuttavia, ha visto anche Roberto, un cavaliere che sta frequentando anche Isabella con cui ha intenzione di portare avanti la conoscenza. Una sorta di triangolo di relazioni del quale oggi pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset, conosceremo di certo altri dettagli.

