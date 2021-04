Oggi è un altro giorno, programma sospeso venerdì 2 aprile: torna il giorno di Pasquetta

02 aprile 2021 a

a

a

Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì con la conduzione di Serena Bortone è stato sospeso. Ma solo per la puntata di oggi, venerdì 2 aprile. Tornerà, infatti, come d'abitudine, lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta.

In occasione del venerdì santo, infatti, come annunciato nella puntata di ieri dalla stessa conduttrice, la Rai ha voluto lasciare spazio alla ricorrenza religiosa, con la messa in onda di una puntata di "A sua immagine", la rubrica religiosa condotta da Lorena Bianchetti. Un appuntamento fisso che si celebra ogni anno in occasione di tale ricorrenza. L'appuntamento con il salotto di Serena Bortone torna quindi lunedì, sempre dalle 14 alle 15.55, con i consueti ospiti, per parlare di politica, attualità, cronaca, pandemia e, soprattutto conoscere più da vicino i protagonisti della puntata. Come sempre, infatti, grandi ospiti raccontano la propria vita, attraverso aneddoti e ricordi, raccontando anche una parte di noi, una parte dell’Italia.

Christian De Sica, sabato il debutto da one man show con "Una serata tra amici"

Un programma, quello della Bortone, che riscuote sempre un alto gradimento da parte del pubblico, soprattutto di quello che da casa - o, per chi lavora, nella pausa pranzo - riesce a collegarsi su Rai 1. Il tono franco e colloquiale della conduzione, che consente di conoscere in modo leggero ma al tempo stesso confidenziale, i vari ospiti in studio, è una formula che riscuote l'interesse del pubblico. Tra il serio e l'ironia, tra aneddoti e racconti, i momenti salienti delle varie puntate sono disponibili anche in tempo pressoché reale sui canali social del programma, ma anche su Rai play, per tutti coloro che non vogliono perdersi neanche una puntata. Non mancano neanche i siparietti musicali, come quelli con il pianista Memo, o di approfondimento culturale, come per la rubrica tenuta dal divulgatore Massimo Cannoletta. Prorpio loro, insieme a Jessica Morlacchi, hanno composto il trio degli "affetti stabili", che commentano le notizie del giorno e interagiscono con gli ospiti.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Christian De Sica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.