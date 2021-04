Francesco De Gregori compie 70 anni. Festa riservata e video che piace ai fan

Marianna Castelli 02 aprile 2021 a

Sarà una giornata molto particolare quella di domenica 4 aprile per Francesco De Gregori, uno degli artisti più amati della canzone italiana. Per il Principe sarà una festa doppia. Non solo la Pasqua, ma anche il suo settantesimo compleanno. Il cantautore, infatti, è nato a Roma il 4 aprile 1951 ed è molto probabile che trascorrerà nella sua abitazione di Spello, con le persone più care, una domenica in cui taglia un traguardo importante della sua vita. Nella giornata di oggi, venerdì 2 aprile, Rai Radio 1 gli ha dedicato uno speciale, non solo facendo ascoltare alcuni dei suoi pezzi storici, ma anche provando a spiegare la sua crescita, il suo sviluppo artistico e raccontando particolari magari non sempre noti al grande pubblico.

Di certo Francesco De Gregori ha segnato la storia della musica italiana ed è difficile trovare qualcuno che non abbia ricordi o momenti particolari della propria vita legati ad una sua canzone. Un vero e proprio poeta musicale che nei suoi brani è stato in grado di alternare quasi tutti i tipi di sonorità. Dalla canzone d'autore a quella popolare, a volte passando anche attraverso il rock e non solo. La sua vita artistica è stata sempre molto intensa al punto da aver pubblicato ben 49 album, 21 registrati in studio, 16 live, 12 raccolte. Ha lavorato con i migliori musicisti italiani e con parecchi artisti di fama internazionale ed è stato protagonista di centinaia di concerti, alcuni entrati nella storia del nostro Paese.

Nei giorni scorsi sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato un video della lavorazione sul brano La testa nel secchio che ovviamente è stato molto apprezzato dai follower, pronti a fare di tutto per poterlo di nuovo ascoltare dal vivo. Difficile sapere come trascorrerà il suo 70esimo compleanno, considerata la comprensibile e giustificata riservatezza. Di sicuro è una festa per tutta la musica italiana. Auguri Principe.

