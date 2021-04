Oroscopo del Corriere di venerdì 2 aprile 2021: le previsioni segno per segno

01 aprile 2021 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 2 aprile 2021. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata.

ARIETE

Avere a che fare con i bambini è faticoso: continuano a scompaginare i tuoi programmi più di quanto tu non avessi già messo in conto.

TORO

Questa è una brutta giornata per confrontarsi con genitori, capi e figure autoritarie. Se lo fai, dovrai mettere in conto di subire sconfitte dolorose.

GEMELLI

Evita discussioni controverse su politica, religione e questioni razziali perché si trasformeranno in qualcosa di molto sgradevole anche per te.

CANCRO

Sorgeranno controversie sul denaro. Potrebbero riguardare questioni di famiglia e debiti pregressi, o forse "responsabilità" che ti competono.

LEONE

L'allineamento dei pianeti potrebbe favorire incidenti di percorso o promuovere discussioni e azioni impulsive di cui potresti facilmente pentirti.

VERGINE

Oggi sii paziente con colleghi, clienti e supervisori al lavoro perché potresti essere coinvolto in una discussione e sarebbe dura restare calmi.

BILANCIA

Sii gentile sia con gli amici, sia con i membri di gruppi e organizzazioni con cui potresti avere a che fare oggi. Converrà anche a te.

SCORPIONE

Sarà una giornata impegnativa a casa e trattare con i membri della famiglia non sarà agevole perché potrebbero sorgere molte discussioni.

SAGITTARIO

Oggi è facile cadere nel pensiero negativo, che a sua volta può favorire conversazioni cupe. Le persone sono sulla difensiva, rischi molte critiche.

CAPRICORNO

Sono probabili litigi per questioni relative al denaro. Possono sorgere controversie su alcune trattative, potresti incontrare parecchi ostacoli.

ACQUARIO

Lo stallo che gli scacchisti odiano oggi potrebbe essere una manna dal cielo. Cerca di non fare nulla, è l'unico modo per non peggiorare le cose.

PESCI

Potresti sentirti depresso o scoraggiato per questioni relative al lavoro, alla tua salute o persino al tuo animale domestico. La vita oggi sembra più dura.

