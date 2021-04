Tutti i soldi del mondo, film ispirato alla storia vera del rapimento di Paul Getty III

01 aprile 2021 a

Tutti i soldi del mondo. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 1 aprile, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. La pellicola (2017, regia di Ridley Scott) è tratta dalla biografia di John Pearson che è basata su un fatto di cronaca che è realmente accaduto e che divenne un caso internazionale. Era l'estate del 1973 quando il nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty fu rapito a Roma. Aveva appena 16 anni e il 10 luglio in piazza Farnese fu preso dagli uomini della 'ndrangheta, bendato e imprigionato in una cantina sotterranea nei pressi della stazione di Sicignano Degli Alburni, in provincia di Salerno. I rapitori avanzarono la richiesta di riscatto di 17 milioni di dollari per restituire il ragazzo, Jean Paul Getty III (nella foto).

Gli investigatori credono che si tratti di una truffa del rampollo per cercare di estorcere soldi al nonno e sono scettici anche dopo la consegna di una disperata lettera del ragazzo alla madre e la telefonata di un uomo che si offre di consegnarle un orecchio per provarle che il giovane è ancora in vita. Ma soprattutto è lo stesso Jean Paul Getty a non voler pagare, temendo ulteriori tentativi di rapimento nei confronti degli altri suoi quattordici nipoti. Anche il padre del ragazzo non è nella possibilità di effettuare il pagamento. Tre mesi più tardi l'orecchio destro del sedicenne e una sua ciocca di capelli vengono inviati al Messaggero per spingere l'avaro nonno a pagare. Poi alcune foto e una lettera vengono lasciate in un barattolo sull'autostrada Roma-Napoli e pubblicate da Il Tempo.

La famiglia tratta con i rapitori e viene trovato l'accordo a tre milioni di dollari: 2.2 li sborsa il nonno, 800mila il padre che si impegna a restituire con l'interesse del 4% il denaro tirato fuori dall'anziano. Il ragazzo viene liberato il 15 dicembre 1973 sulla Salerno-Reggio Calabria, ritrovato da un camionista. Per il rapimento finiscono a processo in quattro. Vengono scagionati i capibastone Girolamo Piromalli e Saverio Mammoliti; mentre altri due imputati sono condannati come esecutori materiali del sequestro. Il riscatto non è stato mai rintracciato. John Paul Getty III è morto nel 2011 a 54 anni. Nel 1981 a causa di un ictus provocato da metadone, alcol e valium, era divenuto quasi cieco, disartrico e paralizzato.

