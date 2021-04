Porta a Porta, Enrico Letta ospite di Bruno Vespa l'1 aprile su Rai 1

01 aprile 2021 a

E' Enrico Letta l'ospite principale della puntata di giovedì 1 aprile di Porta a Porta, il programma di Rai 1 condotto da Bruno Vespa a partire dalle ore 23.10. Il neo segretario del Pd sarà intervistato da Bruno Vespa sull’attualità politica e sulla crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia.

L'ex premier, da quando è stato eletto segretario del Pd, dopo le dimissioni del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha avviato una serie di incontri per costruire un'ampia coalizione politica in vista del prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle elezioni amministrative previste tra settembre e ottobre (mercoledì la data sarà indicata in maniera definitiva). Proprio questa mattina Letta ha incontrato il leader dei Verdi, Angelo Bonelli. Al termine, ha dichiarato: "L’incontro è stato molto positivo e utile. Io credo che la coalizione che dobbiamo costruire debba avere una fortissima impronta ambientalista. Ci deve essere una grande capacità di parlare dei temi della sostenibilità perché siamo europei fino in fondo e per noi l’Europa oggi vuol dire soprattutto la grande sfida della sostenibilità". Confronto anche con il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che ha commentato: "Ho incontrato Enrico Letta. C’è la volontà di lavorare ad una coalizione alternativa alla destra. Per il futuro, dopo la crisi, ci vogliono idee nuove, e scelte radicali e coraggiose, a partire dalla lotta contro le diseguaglianze", ha scritto su Twitter.

"È stato un incontro abbastanza lungo, molto positivo. Abbiamo ribadito la comune volontà di lavorare alla costruzione di una coalizione in grado di offrire un’alternativa alla destra. Sappiamo entrambi che sarà un lavoro su cui serve impegno, confronto", ha aggiunto Fratoianni parlando alle telecamere. "Abbiamo delle idee, delle proposte. Abbiamo condiviso la necessità di lavorare sul futuro. Ho proposto di intervenire in modo deciso sul tema fiscale. Dobbiamo avviare una discussione tra le forze politiche ma anche con il Paese, dobbiamo aprire immaginare una coalizione in cui converge un’idea di Paese", ha concluso. Intorno all'ora di pranzo summit anche con il presidente del parlamento europeo, David Sassoli, che ha ribadito la sua indisponibilità a candidarsi a sindaco di Roma per il centrosinistra.

