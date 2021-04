Isola dei famosi, anticipazioni della puntata dell'1 aprile: Awed e Miryea in nomination

01 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 1 aprile, con l'Isola dei famosi. Ecco le anticipazioni della sesta puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, affiancata da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Come sempre, inoltre, Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le prove che permetteranno ai naufraghi di conquistare importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Nell'ultima puntata di lunedì, dopo l'eliminazione di Vera Gemma - finita in nomination insieme ad Awed e Gilles Rocca - il pubblico è ora chiamato ad esprimersi con il televoto su Miryea e, ancora una volta, Awed. Ma prima di arrivare al momento dell'eliminazione è probabile che uno spazio della trasmissione sarà dedicato a Tommaso Zorzi e Drusilla Gucci. Entrambi, infatti, compiono gli anni domani, venerdì 2 aprile: il primo (fresco vincitore del Grande Fratello Vip) ne farà 26, la seconda 27. Poi, come detto, bisognerà scoprire l'sito del televoto, con il concorrente eliminato che come sempre potrà scegliere se restare o meno a Parasite Island. Infine, tra le altre novità, è previsto l'ingresso di due nuovi concorrenti: tra i nomi più accreditati ci sono la modella Beatrice Marchetti e la nota campionessa di sci, Isolde Kostner.

Ma anche i concorrenti di Parasite Island possono tornare in gioco: chi tra Vera Gemma, Brando Giorgi, Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani potrà tornare insieme agli altri naufraghi delle due squadre? Oltre a questi ultimi quatrtro, attualmente su Parasite Islad, i concorrenti ancora in gioco sono Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Miryea Stabile, Andrea Cerioli. Infine va ricordato che al termine della scorsa puntata si sono svolte le prove fisiche per scegliere il leader della settimana, che gode di immunità. Ad avere la meglio è stata Angela Melillo, che nell’ultima prova si è dovuta scontrare proprio con Awed.

