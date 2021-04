Anni 20, su Rai 2 giovedì 1 aprile nuova puntata con Francesca Parisella: si parla di giustizia e affidi

01 aprile 2021 a

a

a

Nuova puntata di Anni 20 su Rai 2, nella prima serata di oggi, giovedì 1 aprile. Ecco alcune anticipazioni sui temi che saranno trattati questa sera, a partire dalle ore 21.20. Si inizia con il tema degli affidi, raddoppiati durante il lockdown secondo il tribunale per i minorenni di Milano. Il programma affronterà il tema con un’inchiesta sul Forteto, la comunità toscana finita al centro di una vicenda di abusi e maltrattamenti e, tra gli approfondimenti, proporrà un’intervista esclusiva a una madre di Massa, che ha avuto la forza di denunciare per prima un’altra struttura per l’accoglienza di minori, la cooperativa Serinper, ora al centro di un’inchiesta giudiziaria.

Matteo Salvini ed Elsa Fornero ospiti di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio

Nel corso del programma la conduttrice porterà i telespettatori anche tra i ritardi che, a causa del covid, affliggono i tribunali italiani, sospendendo di fatto giustizia e diritti civili. Tra i temi della puntata anche l’alimentazione, con un’inchiesta sul Nutri Score, il sistema di bollinatura che la Ue vorrebbe adottare entro la fine del 2022: esperti, nutrizionisti e protagonisti dell’industria del food analizzeranno luci e ombre di un sistema all’apparenza semplice e intuitivo che rischia però di non informare correttamente il consumatore, penalizzando alimenti della tradizione italiana e, soprattutto, sani. A seguire, il grande punto interrogativo sulle vacanze estive, con un servizio sugli italiani orientati a puntare sulla certezza di ferie a chilometro zero, nella propria regione, ma alle prese con la scarsità di appartamenti sul litorale e con canoni di affitto saliti alle stelle. Marilù Lucrezio, da Bruxelles, intervisterà il Commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders per raccontare come funziona il Green Pass, il passaporto vaccinale previsto per questa estate dall’Unione Europea.

Inchiesta sulle periferie di Milano, Napoli e Roma su Anni 20

Alla vigilia del dodicesimo anniversario del terremoto de L’Aquila, infine, Anni '20 racconterà le fatiche della zona rossa nella città che anche quest’anno dovrà rinunciare alla fiaccolata in onore delle sue 309 vittime e, tra macerie materiali e psicologiche, farà tappa anche ad Onna e Amatrice, alle prese con una seria crisi economica aggravata dalla pandemia. Ad analizzare e approfondire i temi affrontati, ci sarà, come sempre, in collegamento, Alessandro Giuli.

Ad Anni '20 si parla di Covid e terapie monoclonali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.