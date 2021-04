Uomini e Donne, svolta per Gemma Galgani: ecco il nuovo cavaliere

01 aprile 2021 a

Va in onda, oggi giovedì 1 aprile 2021, una nuova trasmissione di Uomini e Donne. L'appuntamento è su Canale 5 alle ore 14.45. Si tratta del penultimo appuntamento della settimana per il dating show di Canale 5. Non esistono anticipazioni ufficiali su quello che succederà in studio, tuttavia le talpe del sito Il vicolo delle news forniscono anticipazioni sul programma grazie alle registrazioni e si possono presumere i contenuti di ciò che il pubblico a casa vedrà.

Anche quest’anno, come la scorsa stagione, trono classico e trono over sono stati uniti in un’unica super puntata, in cui tutti possono interagire con tutti. Un nuovo format che ha reso il programma ancora più dinamico. La puntata di oggi si aprirà con le vicende amorose di Gemma Galgani, la regina del trono Over. Dopo varie puntate dedicate alla frequentazione con Domenico, con tanto di liti con l'opinionista e nemica storica Tina Cipollari, per la dama potrebbe iniziare una nuova conoscenza. Quella con Roberto, un altro cavaliere del parterre maschile, cha attualmente sta conoscendo anche Isabella. Insomma, una nuova pagina per la dama torinese che, nonostante le delusioni, non demorde e non smette di cercare il suo vero amore. Una piacevole novità per Gemma che non mancherà di battibeccare con Tina.

Poi largo al trono classico. Tre i tronisti quest’anno: Samantha, Giacomo e Massimiliano. Gli ultimi due, in particolare, sono già in una situazione piuttosto difficile: l’interesse per le loro corteggiatrici è già forte e i due tronisti si definiscono in crisi. Giacomo è diviso tra Martina e Carolina, mentre Massimiliano tra Vanessa ed Eugenia. "Ballottaggi" di cuore, ma come arriveranno alla scelta finale è davvero dura prevederlo ed è forse questo il bello di una trasmissione che nel primo pomeriggio della tv (dal lunedì al venerdì) guadagna attenzione e nuovi fan.

