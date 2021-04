Michelle Hunziker torna a Striscia la notizia con Gerry Scotti: "Vivo questa esperienza come una missione"

01 aprile 2021 a

Michelle Hunziker è tornata alla conduzione di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti, che fino a pochi giorni fa era stato affiancato dalla simpaticissima Francesca Manzini. In un’intervista sul settimanale Gente, in edicola da venerdì 2 aprile, la Hunziker racconta come ha vissuto questo anno caratterizzato dalla pandemia di Covid e il suo rapporto con Scotti.

La coppia sarà in onda fino all’estate, stagione attesa più che mai perchè racchiude le speranze di uscire dal tunnel della pandemia. "Un anno fa abbiamo condotto insieme durante il lockdown. Da dietro le mascherine ci guardavamo e dicevamo: 'Dai, tra un anno sarà tutto finito. Ma siamo ancora in pandemia. Il coronavirus ha creato danni di salute, danni economici, sta mettendo il Paese a dura prova. E sebbene il momento sia complicato, io ringrazio ogni giorno di poter lavorare. È un privilegio che con Gerry viviamo come una missione. Se riusciamo a strappare un sorriso, abbiamo vinto", spiega la conduttrice, che sul settimanale posa con i suoi adorati cani: i barboncini Lilly e Leone e, per la prima volta, il piccolo levriero italiano Odino.

"Le mie bimbe si divertono molto con Odino, è di una dolcezza unica ed è già una star. Se siamo per strada riconoscono prima lui, poi noi". Michelle Hunziker, in questi mesi di pandemia, è sempre stata attivissima sui suoi profili social, soprattutto Instagram. Qui ha pubblicato quotidianamente diverse storie, con episodi di vita domestica, preparazioni in cucina, messaggi di tipo etico e sociale, appelli per il rispetto delle regole, oltre a numerose sedute di allenamento e fitness che svolgeva nella sua abitazione o anche all'aria aperta, e con le quali cercava di coinvolgere i suoi tantissimi follower. Ora è di nuovo protagonista dell'access time di Canale 5, con uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani.

