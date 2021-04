Christian De Sica, sabato 3 aprile il debutto con Una serata tra amici e l'amore per la musica con la figlia Maria Rosa

01 aprile 2021 a

Christian De Sica, uno degli attori più amati dal pubblico italiano, sarà ospite della puntata di giovedì 1 aprile di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone a partire dalle ore 14. Il grande attore, che ha da poco compiuto 70 anni, nella sua lunga carriera è stato anche regista, cantante, sceneggiatore e conduttore televisivo.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Christian De Sica

E proprio in questa veste tornerà in prima serata, sabato 3 aprile, con il debutto del varietà "Una serata tra amici", su Rai 1. Un programma voluto in ricordo di suo padre, il grande Vittorio De Sica, di cui Christian ha parlato anche domenica scorsa, ospite di Fabio Fazio nello studio di Che tempo che fa. Un programma da one man show, in cui De Sica ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e anche privata, in un percorso di memoria punteggiato da tanti momenti di spettacolo, anche intensi e speciali. Uno di questi sarà certamente il suo incontro con il cognato Carlo Verdone, il fratello della sua adorata moglie. Tanti ricordi personali, tanti aneddoti che andranno ad intrecciarsi a momenti musicali in un viaggio personale in cui sarà accompagnato dall’amico Pino Strabioli. Durante lo spettacolo non mancheranno anche momenti di dialogo con la figlia Maria Rosa e la moglie Silvia Verdone.

"Attraverso queste canzoni, racconto un po' tutta la mia vita. Le cose divertenti, romantiche, tragiche", aveva detto a Fazio. L’idea nasce dallo spettacolo teatrale “Christian racconta Christian De Sica” e dalla suggestione datagli proprio dalla figlia di condividere sul palcoscenico proprio la passione per il canto. E non mancherà, infatti, proprio un duetto padre-figlia. Oggi sicuramente con Serena Bortone tornerà su questa nuova esperienza in prima serata, che andrà ad allietare il sabato degli italiani che saranno in zona rossa a livello nazionale (misura in vigore proprio da sabato 3 a lunedì 5 aprile).

