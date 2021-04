Wanda Nara, prima tintarella nel giardino. Prova costume da brividi

01 aprile 2021 a

Prova costume, prima tintarella dell'anno 2021 nel giardino di casa e in mezzo ai fedelissimi cani, ovviamente indossando un costume che fa impazzire i follower che premiano l'immagine. Wanda Nara sul suo seguitissimo profilo Instagram pubblica la solita foto super sexy e ovviamente ammiratori e follower la ripagano con ben 335mila like, del resto il suo profilo ha superato i 7.5 milioni di fan e ovviamente i commenti sono una lunga serie di complimenti.

La moglie di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain è sul lettino a pancia in sotto e indossa un due pezzi con mini mutandine che mettono in evidenza il suo lato B, come fa quasi sempre. Negli ultimi giorni ha pubblicato diverse immagini che esaltano il suo fisico. Ma è ben consapevole che le prossime settimane saranno molto impegnative, visto che in Francia a causa del Covid le scuole sono state chiuse e lei dovrà gestire tutti i figli che sono ben cinque. Dal primo marito, Maxi Lopez, la showgirl argentina classe 1986 ne ha avuti tre: Valentino Gastón López Nara, nato il 25 gennaio 2009, Constantino López Nara, nato il 18 dicembre 2010 e Benedicto López Nara, nato il 20 febbraio 2012.

Dopo il divorzio con Maxi Lopez e le reciproche accuse di infedeltà, Wanda in seconde nozze ha sposato Mauro Icardi, che di Lopez era stato compagno di squadra e anche con lui ha voluto avere dei figli. Sono nate due bambine: Francesca il 19 gennaio 2015 e Isabella il 27 ottobre 2016. I piccoli sono sempre al centro degli interessi della modella e showgirl e anche nei suoi profili social finiscono in foto e video quasi tutti i giorni. Come per annunciare i disagi per le prossime tre settimane senza scuola: foto di una delle bimbe con maschera estetica sul volto, due fette di ortaggio sugli occhi e una tazza di tè in mano. Poi il post: "Loro e le loro buffonate, 3 settimane senza lezioni a Parigi... il loro umore sarà il mio".

