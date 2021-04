Ascolti tv del 31 marzo, la partita dell'Italia batte Chi l'ha visto. Poi Svegliati amore mio

01 aprile 2021 a

Gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 31 marzo certificano il ritrovato interesse per la nazionale italiana di calcio da parte del grande pubblico. La partita Lituania-Italia, trasmessa da Rai 1, si è aggiudicata la prima serata con 5,97 milioni di telespettatori e il 21,72 per cento di share. Secondo piazzamento per Chi l’ha visto? su Rai 3 che si è occupato del caso di Denise Pipitone registrando 3,52 milioni di telespettatori e il 15,16 per cento di share.

Su Canale 5 la seconda puntata di "Svegliati amore mio", la fiction con Sabrina Ferilli, ha totalizzato 3,58 milioni di telespettatori e il 14,74 per cento. Appena fuori dal podio Italia 1 che con il film "Jack Reacher - Punto di non ritorno" ha ottenuto 2.040.000 telespettatori con l’8,14 per cento di share, mentre su Rai2 il debutto di "Game of Games - Gioco Loco" di Simona Ventura ha conquistato 1.267.000 telespettatori con il 5,05 per cento. Su La7 lo speciale di Atlantide dedicato al mostro di Firenze è stato visto da 610.000 telespettatori pari al 3,02 per cento di share e Rete 4 con Stasera Italia Speciale ne ha interessati 599 mila pari al 2,54 per cento. Tv8 con il meglio di Italiàs Got Talent ha registrato 409 mila telespettatori.

Nell’access prime time Striscia la notizia ha ottenuto 4.261.000 telespettatori e il 15,38 per cento di share. Nel preserale Rai1 con ’’Eredità ha registrato 4.294.000 telespettatori e il 22,91 per cento mentre Canale 5 con Avanti un altro!, 3.508.000 e il 19,45 per cento di share. Nella seconda serata il Maurizio Costanzo Show su Canale 5 ha totalizzato 1,33 milioni di telespettatori e il 14,37 per cento di share. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 11.769.000 telespettatori e il 42,96 per cento di share; la seconda serata è andata invece ai canali Mediaset con il 35,9 per cento di share e 4.456.000 telespettatori.

