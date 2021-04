Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Christian De Sica. Affetti stabili Cannoletta, Morlacchi e Memo

01 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14. Nella puntata di oggi, giovedì 1 aprile, tra gli altri ospiti, ci sarà Christian De Sica, mentre gli affetti stabili saranno Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e il pianista Memo.

Nel salotto della conduttrice tanti ospiti e diversi temi al centro del dibattito, dall'attualità politica all'emergenza sanitaria da Covid, con in primo piano tuttavia i personaggi del mondo dello spettacolo, dalla musica alle fiction televisive targate Rai. Nella puntata di oggi, come sempre, diversi gli ospiti in studio e in collegamento. Alcuni dei quali saranno svelati solo poco prima dell'inizio della trasmissione. Ospite principale della puntata, come detto, uno degli attori italiani più amati dal pubblico, Christian De Sica. Regista e conduttore tv, famoso non solo per essere il figlio del grande Vittorio, ma soprattutto per i successi dei cinepanettoni - soprattutto quelli in coppia con Massimo Boldi - parlerà della sua carriera, della sua vita, dei suoi successi e dei rimpianti, svelandosi al pubblico e alla conduttrice, come accade di consueto per gli ospiti in studio.

Tra i cosiddetti affetti stabili, vale a dire le figure chiamate a commentare le notizie e a interloquire con i protagonisti della puntata intervistati da Serena Bortone, ci sarà Jessica Morlacchi, cantante che da giovanissima visse un momento di gloria inattesa con la band cult dei Gazosa, con la canzone Www.Mi piacitu, interpretata proprio sul palco dell'Ariston di Sanremo, tra le Nuove proposte. Dopo una lunga lontananza dalle scene - dovuta anche a problemi di natura personale, quali depressione e attacchi di panico - Jessica è tornata da concorrente a Tale e quale show nel 2020, la trasmissione condotta da Carlo Conti. Poi Massimo Cannoletta, super campione de L'Eredità, che si è ritagliato uno spazio importante nel programma, con la rubrica Massimo 5 minuti, in cui approfondisce alla sua maniera un aspetto di storia o cultura. In studio, al pianoforte, anche Memo Remigi, che allieterà il programma con stacchi musicali che richiamano successi del passato.

