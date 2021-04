Cristina D'Avena, foto sexy dal letto. E i follower si scatenano

01 aprile 2021 a

Non solo cantante dei brani dei bambini e dei cartoni animati, ma anche artista dalla grande carica sexy e in forma smagliante nonostante i suoi quasi 57 anni. Cristina D'Avena continua la sua partita iniziata da qualche anno: andare oltre le canzoni. E spesso lo fa non solo da ospite nelle varie trasmissioni televisive, ma utilizzando i suoi profili social dove è molto seguita. Su quello Instagram è ormai vicina ai 450 mila follower a cui decide di regalare foto molto particolari. Scattate a letto, appena svegliata.

E' assolutamente senza trucco e indossa soltanto una canottiera nera che fatica a contenere il prosperoso seno. Lo scatto piace a 53mila follower che lo premiano con il like, ma ovviamente come sempre accade fioccano i commenti, a partire da Skiamassi che la definisce addirittura "Sexy all'infinito", mentre danilodafiumicino si chiede se "puffiamoci" è stato già scritto. E briga 1981: "E cosi scopro che la cantante dei miei cartoni preferiti da bambino, è una bomba sexy". Insomma da essere il punto di riferimento dei bambini, Cristina D'Avena pian piano sta sempre più vestendo il ruolo di una donna in grande forma e piacente nonostante l'aumento degli anni.

Nata a Bologna, il prossimo 6 luglio compirà 57 anni. Non solo cantante, ma anche attrice e conduttrice televisiva. Del resto allo spettacolo si è data quando era ancora una bambina. Aveva appena tre anni e mezzo quando esordì allo Zecchino d'Oro del 1968. Figlia di un medico e di una casalinga, si presentò sul palcoscenico è canto Il valzer del moscerino, conquistando un bel terzo posto. Nel 1981 il suo primo disco: incise la sigla della serie animata giapponese Pinocchio. Poi una carriera strepitosa tra programmi televisivi, film, libri e canzoni destinate ad entrare nella storia dei cartoni animati.

