Avanti un altro, vincita record di Daniele: tutti in piedi. Bonolis: "Onore e gloria" | Video

Una vincita da record su Canale5 nel programma di Paolo Bonolis Avanti un altro. Il campione che si è portato a casa il montepremi di 175 mila euro è Daniele Lombardo.

Nella trasmissione andata in onda ieri, mercoledì 31 marzo 2021, dopo più di un anno c'è chi è tornato a vincere il montepremi intero ad Avanti un altro. È l’impresa di Daniele Lombardo, il campione della serata. RDaniele è riuscito ad accumulare una vincita potenziale di 175 mila euro, quindi il concorrente si è avviato verso il gioco finale, quello delle risposte al contrario. La difficoltà consiste nel dare la risposta sbagliata in un lasso di tempo prestabilito. Il montepremi resta intero fino allo scoccare del 150esimo secondo, quando crolla di colpo a 100 mila euro per poi continuare a decrescere. Ma con Daniele non è accaduto: il vincitore è riuscito a dare le 21 risposte di fila previste e a portare a casa l’intero premio. Una prova contrassegnata da siparietti proprio con Paolo Bonolis la cui conduzione è stata spassosissima.

Dopo avere indovinato le prime 4 risposte, Daniele ha sbagliato la quinta domanda (“Vischio o pungitopo, chi ha le bacche bianche?”) ed è stato costretto a ripartire dall’inizio. A partire da quel momento, non ha più tentennato ed è riuscito ad arrivare indenne fino alla 21esima risposta. Vinto il montepremi, Daniele ha portato le mani ai capelli, anche lui incredulo. Lo ha abbracciato il conduttore Paolo Bonolis che ha invitato il pubblico ad alzarsi per applaudire il vincitore. Tutti in piedi con Paolo Bonolis che urla: "Onore e gloria".

Vediamo chi è Daniele Lombardo che è stato il primo concorrente a sedersi di fronte a Paolo Bonolis nella puntata di Avanti un altro andata in onda mercoledì 31 marzo. E' stato lui stesso a presentarsi. Daniele ha 37 anni ed è nato a Torino e lavora in un’azienda di energia: "Mi occupo di mobilità elettrica”, Fra le sue passioni il tennis e il teatro comico," un po’ di improvvisazioni, monologhi e imitazioni. Sono single”, ha spiegato. Su invito di Bonolis, ha fatto una imitazione di Luca Laurenti. Un personaggio anche oltre la vincita.

