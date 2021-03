Game of Games, Raffaella Fico vince la sfida contro Elettra Lamborghini nella prova dello sciacquone: eliminato Maximilian

31 marzo 2021 a

Game of Games, Raffaella Fico vince la prova dello sciacquone contro Elettra Lamborghini. La sfida tra le due vip in gara nel gioco a quiz condotto da Simona Ventura su Rai 2 è stato vinto dalla ex compagna di Mario Balotelli, che è riuscita a trovare lo sciacquone con la "pioggia dorata", anzichè quello che l'acqua gelata.

Scopo del gioco, infatti, era quello di rispondere nella maniera più veloce possibile a una serie di domande fatte dalla conduttrice. Oltre ad indovinare la risposta, scopo del gioco era quello di tirare il manico di alcuni ombrelli trovando, appunto, i coriandoli dorata, e non una "secchiata" d'acqua. Le prime due domande, non indovinate da nessuna delle due concorrenti, hanno riguardato il Mahatma Gandhi e gli assegni scoperti, detti anche cabriolet. Alla terza domanda, invece, la prima risposta esatta di Elettra, che però si è spostata - dopo aver tirato il manico dell'ombrello - evitando così la doccia gelata. "Non voglio bagnarmi!", ha detto.

La risposta esatta riguardava il Nibbio e, dopo aver indovinato la domanda, Elettra è esplosa con una delle sue frasi volutamente maliziose: "Io di uccelli me ne intendo!". Poi una domanda sulla Balalaica e una sugli acini dei grappoli di uva: qui la Fico ha indovinato la risposta, ma si è presa anche lei una secchiata di acqua fredda. Alla domanda successiva, sui cinepanettoni, è arrivata ancora una volta la sua risposta corretta, seguita dalla scelta dell'ombrello giusto da tirare, dal quale è caduta una pioggia di coriandoli luccicanti. Da qui la vittoria della sfida e la conseguente eliminazione del concorrente abbinato ad Elettra Lamborghini, ossia Maximilian, che ha dovuto lasciare il gioco. La prova successiva, il "Giro quiz", ha visto invece impegnato Massilimiliano Rosolino (inviato dell'Isola dei famosi sulle spiaggie dell'Honduras) e l'ex calciatore di Inter e Bari, Nicola Ventola.

