L'Eredità, Guglielmo è il nuovo campione della puntata del 31 marzo. Alla ghigliottina sbaglia "mondo"

L'Eredità, Guglielmo è il nuovo campione della puntata di mercoledì 31 marzo del gioco a quiz di Rai 1. Al triello sfida emozionante tra Adenia, Guglielmo e Fiorella. Molti gli errori nelle domande, che hanno dato più volte l'opportunità ai concorrenti di ribaltare la situazione.

A muovere i primi passi verso il gioco finale è stata Fiorella: prima ha dovuto indovinare la capitale della cultura 2022, poi il proverbio su quale sia "l'arma dei mentitori". Qui l'errore fatale che ha consentito a Guglielmo di indovinare la risposta esatta e andare alla ghigliottina con 210 mila euro di eredità. Alla ghigliottina, però, diversi errori riducono il montepremi a 26.250 euro. Le cinque parole da collegare tra loro sono "venire, capo, solo, oro e campione". Il giovane concorrente ha scritto la parola "Napoli". Tuttavia Guglielmo ha detto di non essere sicuro e di aver effettuato solo un tentativo. La parola giusta, infatti, era "mondo".

Il gioco a quiz di Rai 1 si conferma come sempre uno degli appuntamenti più attesi e seguiti nella fascia pre serale. Oltre 5 milioni di telespettatori seguono ogni giorno - in media - la trasmissione condotta da Flavio Insinna, che generalmente si impone per ascolti televisivi sui concorrenti di Mediaset. Nello specifico, L'Eredità ha sempre battuto Caduta libera di Gerry Scotti (di cui per molto tempo sono state trasmesse le repliche, tanto che si chiamava "Ricaduta libera") e ora Avanti un altro, condotta da Paolo Bonolis, affiancato dalla sua abituale spalla, il maestro Luca Laurenti. In particolare, il gioco finale - la ghigliottina - è il momento più seguito, con il pubblico che si immedesima nei concorrenti nell'individuazione della parola che accomuna a livello logico i cinque termini frutto della ghigliottina stessa. Una prova logica e deduttiva che appassiona grandi e piccini e che va quindi oltre le conoscenze culturali o nozionistiche dei singoli concorrenti.

