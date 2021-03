Svolta sexy di Guenda Goria, spunta un uomo misterioso. Annuncio da Sharm el-Sheikh

Francesco Fredella 31 marzo 2021 a

a

a

Adesso Guenda Goria volta pagina. Si cambia. Arriva la svolta sexy per l’ex gieffina vip. Addio vecchia pettinatura, benvenuto nuovo look con abiti che mettano in risalto la sua sensualità. Indiscussa. Ed è proprio lei a fare un annuncio in diretta da Sharm el-Sheikh (dove si trova per motivi di lavoro) su RTL 102.5 News.

Grande Fratello Vip, Guenda Goria attacca gli uomini della casa insieme a Dayane Mello: "Corteggiatori da asilo, sono desolanti" | VIDEO

Guenda parla di tutto. Senza freni. Parte da Telemaco, suo ex compagno, per arrivare ad un nuovo amore misterioso (di cui aveva parlato vagamente nei giorni scorsi). “È una storia finita, però è stato un inverno di prendi-lascia continui - spiega - “Dopo questa grande esperienza del Grande Fratello Vip, tornare nel luogo in cui ho trascorso i sei mesi prima di entrare nella Casa e dove ho vissuto una storia d’amore che mi ha toccato profondamente è stato importante”.

Stasera in tv 26 ottobre, su Canale5 c'è Grande Fratello Vip. Guenda e Stefania attaccano: "Tutti ossessionati dalla loro immagine" | VIDEO

A quanto pare la storia con Telemaco Dell’Aquila - citato spesso durante il Grande Fratello vip - sarebbe finita per sempre. Ma, si sa, in questi casi è sempre meglio utilizzare il condizionale. Guenda avverte: “Sicuramente vedrò Telemaco nei prossimi giorni”. Questo, giusto per fare chiarezza, non significa che ci possa essere tra loro un ritorno di fiamma. Ora, a quanto pare, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, si gode un po’ di felicità con un uomo misterioso: “È prematuro”, ha infatti tenuto a precisare in diretta radio. Non è mancata una battuta sulla sua ‘svolta sexy’: “Quella parte dall’innamorarsi di noi stesse innanzitutto – puntualizza Guenda - mi piacerebbe innamorarmi di nuovo. Il mio strumento di seduzione è il pianoforte, quindi ci sarà una svolta legata alla musica”. E’ già partito il toto-nome. Fino a poche settimane fa qualcuno parlava di un flirt tra Guenda e Filippo Nardi (i due hanno condiviso la permanenza nella casa del Grande Fratello vip e non sono mancati attriti). Dopo le foto del settimanale Chi, infatti, è scoppiato un caso: i due sono stati “pizzicati” assieme in giro per Milano. Ma entrambi hanno parlato di amicizia. Nulla di più.

Grande Fratello Vip, Amedeo Goria sulla figlia Guenda: "Bipolare con me e i suoi compagni". Maria Teresa Ruta furiosa | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.