Elettra Lamborghini, dal twerking a moglie devota di Afrojack: "Mai incontrato uomo più dolce"

31 marzo 2021 a

a

a

Elettra Miura Lamborghini è un noto personaggio televisivo, nonché cantante e dj. Nata il 17 maggio 1994 (sotto il segno zodiacale del Toro) è una sorta di Paris Hilton italiana, ereditiera e appartenente alla famiglia noto marchio di automobili di lusso. E' arrivata sino al palco di Sanremo nel 2020, quando ha cantato Musica e il resto scompare. Ha dominato la tv trash italiana e spagnola (con Super Shore, Gran Hermano Vip, Riccanza e Geordie Shore), poi si è messa alla prova alla conduzione di Ex on the beach su Mtv. Nel 2019 è diventata giudice di The Voice of Italy. Nel 2018 il clamoroso successo del singolo Pem Pem, dove ha dato dimostrazione di essere davvero la regina del twerking. Per quanto riguarda la famiglia, Elettra Lamborghini ha un fratello, Ferruccio jr, ma anche una sorella, Ginevra, con la quale tuttavia i rapporti non sarebbero idilliaci.

Ubaldo Lanzo: "Non faccio sesso da 28 anni". Incredibile battuta di Elettra Lamborghini

In passato si era dichiarata bisessuale e in fatto di uomini ha gusti molto precisi: “Preferisco uscire con uomini più grandi, sui 40 anni. Sono all’antica: voglio un ragazzo che mi corteggi, che mi apra la portiera della macchina e mi regali le rose - ha detto in una vecchia intervista a Novella 2000 -. Un gentleman, insomma, come mio papà".

Game of Games Gioco loco, il ritorno di Simona Ventura: la sfida dei vip

Dal 2020 ha sposato il dj producer Afrojack: "Lui è la persona più dolce e amorevole che io abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente chiamare Uomo - ha detto -. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad avere incontrato qualcuno con un cuore così grande, che ancora crede nella famiglia e che sia così simile a me. Le persone dicono ‘Quando è la persona giusta lo senti’ e io lo sento fin dall’inizio e lo sarà per tutta la vita". Le nozze sono state celebrate il 26 settembre 2020, nella splendida cornice di Villa Balbiano, sul Lago di Como.

Elettra Lamborghini negativa al Covid: da stasera torna all'Isola dei famosi





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.