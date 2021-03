Can Yaman, l'amore per la fidanzata Diletta Leotta e il futuro matrimonio: "Sono uno che agisce senza metterci tanto"

31 marzo 2021 a

Can Yaman ha parlato in un'intervista esclusiva a Vanity Fair, uscita sul numero di oggi del settimanale, dell'amore per la fidanzata Diletta Leotta e anche del loro possibile matrimonio. Lei, a dispetto delle voci, è una presenza vera, quasi militare, nella sua esistenza: sul set del servizio fotografico lo chiama più volte per confronti o consigli.

Yaman confessa: "È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa". Il giovane modello parla anche della sua infanzia. "C’è stato un momento oscuro nella mia vita in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male, molto male, e non avevamo i soldi neanche per pagare le rette di scuola. Ma se vivi il presente, e ti impegni in quello che fai, non hai tempo per la paura. Rimboccarsi le maniche, seguire l’istinto e andare a segno: questo è stato il mio segreto. Grazie a un amico speciale, un genietto che non parlava con nessuno eccetto me, un ragazzo albanese con cui mi piaceva fare tutto, iniziai a vincere una borsa di studio dopo l’altra, fino a diventare avvocato, poi attore".

La star turca Can Yaman, 31 anni e oltre 8 milioni di follower su Instagram, si è racconta a Vanity Fair, che gli ha dedicato la copertina del numero in edicola dal 31 marzo, in un’intervista esclusiva in occasione della preparazione per Sandokan, la serie evento internazionale di Lux Vide. In una cover che, iconograficamente, gioca sul suo essere l’oggetto del desiderio di un femminile plurale e vario (la nonna che lo vorrebbe come nipote, la liceale che lo sogna come marito, la madre che lo immagina al fianco della figlia). E per il suo legame con la conduttrice sportiva di Dazn ora è entrato nei radar del gossip di tutta Italia.

