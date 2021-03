Max Giusti, i figli Matteo e Caterina da Benedetta Bellini: prima la storia con Selvaggia Lucarelli

31 marzo 2021 a

Max Giusti è un comico, conduttore televisivo e attore teatrale, molto amato dal pubblico. Nato il 28 luglio 1968 (sotto il segno del Leone), Giusti ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, facendosi conoscere per lo spiccato talento nel far ridere la gente. Inoltre all’inizio del 2020, il suo impegno e coraggio sono stati messi alla prova nel reality Pechino Express, andato in onda su Rai2, in cui ha gareggiato insieme a Marco Mazzocchi ne la squadra de I Gladiatori. Nell’autunno dello stesso anno ha condotto la nuova edizione di Boss in incognito.

Max Giusti e l'amore per la moglie Benedetta. Prima era stato con Selvaggia Lucarelli

Nato a Roma, da genitori di origine marchigiana (il padre) e sarda (la madre) fin da giovane ha appunto dimostrato una grande propensione e interesse per l’arte, tant’è che a soli 23 anni ha esordito in tv a Stasera mi butto e Ricomincio da due. Ha preso parte a diversi show, finché nel 2001 è arrivata la grande occasione ed è diventato conduttore di Stracult. Comincerà così a vedersi in tantissime trasmissioni, e ben presto Max diventerà uno dei volti più noti del piccolo schermo. Insomma, per lui è stata la svolta nella sua carriera. Ha dato persino la voce a un personaggio dei cartoni animati tra i più amati: Gru, di Cattivissimo me. Per quanto riguarda la sua vita privata, il comico è sposato dal 2009 con Benedetta Bellini, personaggio lontano dal mondo dello spettacolo, con cui ha avuto i figli Matteo e Caterina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Sempre relativamente alla sua vita sentimentale, pur non essendo mai stato al centro del mondo del gossip, di lui si sa come abbia avuto anche una lunghissima relazione con la giornalista Selvaggia Lucarelli. La coppia è stata insieme per 7 anni (ben prima della reciproca fama televisiva). Li presentò il conduttore televisivo Teo Mammucari e insieme hanno creato numerose commedie teatrali.

