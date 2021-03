Restart nella puntata del 31 marzo si parla di vaccini e ripresa economica: ospiti Lorenzin, Bassetti, Dadone, Vecchioni e Salini

31 marzo 2021 a

Torna questa sera, mercoledì 31 marzo, l’appuntamento con Restart-L’Italia ricomincia da te, il talk di Rai 2 condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo. Ecco anticipazioni e ospiti della puntata che andrà in onda a partire dalle ore 23.30, dopo il gioco a quiz di Simona Ventura, "Game of Games".

Al centro della trasmissione ci saranno la campagna vaccinale e la ripresa economica. Arrivano in Italia 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid, più di quanti ne siano stati consegnati tra gennaio e febbraio. È la scossa che serviva alla campagna di vaccinazione per procedere finalmente a ritmo serrato verso l’obiettivo del mezzo milione di vaccinati al giorno? Ci si chiederà che Pasqua sarà e come la vivranno negli altri paesi, in un’Europa ancora blindata per scongiurare una nuova ondata. Se ne parla con Beatrice Lorenzin, deputata Pd; Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova; Valerio Rossi Albertini, docente Divulgazione della Scienza Università Tor Vergata. Non mancheranno gli interventi di chi fa impresa, con ospiti Joe Bastianich e Gianluigi Cimmino.

Ma perché in Europa arrivano meno dosi? La guerra fredda dei vaccini, in cui l’Europa è partita in svantaggio, sarà spiegata alla lavagna da Carlo d’Ippoliti, docente di Economia all’università La Sapienza. Interverranno poi il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone e il cantautore Roberto Vecchioni per fare una analisi di un Paese decisamente vecchio, dove non si fanno più figli e i giovani che possono permetterselo scappano all’estero. A Londra, per esempio, nonostante la Brexit: lo racconta Paola Diana, imprenditrice nella capitale inglese. Torna ospite della trasmissione Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild. Al centro del suo intervento le infrastrutture e la spinta agli investimenti del Recovery plan. Restart è un programma scritto da Annalisa Bruchi con Alessandro Sortino.

