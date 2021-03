Massimiliano Rosolino, le figlie con Natalia Titova: "Prima di me mangiava solo petto di pollo e riso"

31 marzo 2021 a

Massimiliano Rosolino è stato uno dei più grandi nuotatori italiani, plurimedagliato tra Olimpiadi e mondiali. Ora è un personaggio televisivo, ha partecipato a Ballando con le stelle ed è attualmente l'inviato in Honduras de L'Isola dei famosi 2021. Nato l’11 luglio del 1978 (Cancro) a Napoli da padre italiano e madre australiana, è stato appunto campione olimpico a Sidney 2000 e mondiale a Fukuoka (Campionati mondiali di nuoto del 2001); il nuotatore ha cominciato a vincere già all’età di 16 anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, Rosolino ha avuto una lunga relazione con la conduttrice televisiva Roberta Capua. Dal 2006, invece, è legato sentimentalmente a Natalia Titova, ballerina conosciuta durante la sua partecipazione al talent show Ballando con le Stelle.

Rosolino inviato dell'Isola dei Famosi, la vita sentimentale del campione olimpico: l'amore per Natalia Titova

Non hanno mai sentito il bisogno di sposarsi, ma il campione di nuoto è diventato padre il 16 luglio 2011 della prima figlia Sofia Nicole. Il 19 gennaio 2013 è nata anche la seconda figlia, Vittoria Sidney. Il più serio di casa è lui, un papà attento e organizzato: vigila sull’alimentazione, sullo sport e controlla che tutti si lavino i denti. Relativamente alla Titova, è russa, ballerina e molto determinata.

Nata il 1 marzo 1974 (sotto il segno dei Pesci), quando è nata i medici pensavano sarebbe diventata invalida: a 20 giorni dalla nascita contrasse la osteomielite. I suoi genitori, poi, l’hanno sempre spronata, insegnandole che nulla era impossibile. Su di lei, Rosolino ha detto: "Natalia ha dovuto superare dei test per essere la mia compagna - le sue parole in una vecchia intervista da Caterina Balivo a Vieni da me -: vedere una mia gara e venire a cena con una mia amica. E'tosta. Lei è una stacanovista, ha sempre insegnato e ballato, quindi siamo simili, ma su altre cose siamo diversi. Sull’alimentazione tipo, lei mangiava sempre petto di pollo e riso, le ho detto che dovevo insegnarle a mangiare". L'amore continua ad andare a gonfie vele.

