Ignazio Moser, prima di Cecilia Rodriguez oltre 170 amanti: il diario con i loro voti a letto

Ignazio Moser è un modello e personaggio televisivo, figlio del grande campione italiano di ciclismo Francesco. Ignazio ha provato a emulare la carriera del padre, ma nel 2014 dopo una brutta caduta si è ritirato dalle gare e ha iniziato a lavorare nell'azienda vinicola di famiglia. Dal 2017 è entrato nel mondo dello spettacolo, partecipando al Grande Fratello Vip. Qui ha conosciuto Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e la passione tra i due è subito esplosa, tanto che la stessa Cecilia lasciò in diretta tv l'allora fidanzato Francesco Monte.

Prima di Cecilia, Ignazio aveva avuto numerose relazioni, come testimoniato da un’intervista di suo padre che al settimanale Chi aveva raccontato: “Lui ha avuto diverse ragazze - ha spiegato -, qualcuna l’ho vista e gli ho detto non è che puoi cambiare sempre, altrimenti non portarle a casa tutte le volte".

Sembra ad esempio che Ignazio abbia avuto una love story con la modella Tanja Dexters, ex miss Belgio, e con la corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum (ora modella famosissima su Instagram), lasciata proprio pochi mesi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la sua partecipazione alla casa del Grande Fratello Vip ha fatto scalpore raccontando di avere una lista di 170 amanti alle spalle, e di averne registrato con un voto le prestazioni a letto. E questa sua tendenza a esternare la sua vita sotto le lenzuola è rimasta anche durante la sua storia con Cecilia Rodriguez. In una vecchia storia su Instagram, durante una cena con amici insieme alla stessa Rodriguez, parlando di dieta e allenamenti, Ignazio ha scherzato così: "Cecilia dice che il 60% dell'allenamento è a tavola, bisogna mangiar sano, il 40% in palestra", la sua tesi. E a chi gli ha chiesto maliziosamente: "E a letto?", Ignazio ha subito replicato: "A letto Cecilia è molto allenata", suscitando le risate di tutto il gruppo e della stessa Rodriguez.

