Natale Giunta, prima di Valeria Egle Giallombardo la storia con Marta Docente finita con una querela

Natale Giunta è un famoso chef italiano, noto soprattutto per la sua partecipazione alle trasmissioni televisive La prova del cuoco (sia con Antonella Clerici che con Elisa Isoardi) e recentemente a Detto Fatto di Bianca Guaccero. Dalla stessa Clerici è stato soprannominato Lo chef con la coppola. Natale si è subito fatto conoscere per simpatia e abilità ai fornelli. E' il titolare di due locali e una ditta di catering.

Nato a Termini Imerese il 31 agosto 1979, a soli 14 anni ha messo per la prima volta piede in una cucina professionale, rimanendone affascinato. In quegli anni ha frequentato l’istituto alberghiero, uno dei migliori in Italia, in provincia di Venezia. La sua bravura è chiara fin da subito: a 19 anni è alla guida di un ristorante e di una sua brigata. Due anni dopo è tornato nella sua terra natìa della Sicilia e ha aperto il suo primo ristorante, La Nouvelle cuisine. Poi un locale di profilo più moderno, Mood, e poi ancora altri. Giunta è stato al centro di molti atti intimidatori da parte della malavita siciliana che hanno però portato, in seguito a svariate denunce, all’arresto dei suoi estorsori.

Dal 2017 tuttavia è sotto protezione di una scorta disposta dal Tar del Lazio. Per quanto riguarda la sua vita privata, Natale si è sposato nel dicembre 2018 con l'igienista dentale Valeria Egle Giallombardo dopo una frequentazione durata un paio di anni. Precedentemente lo chef ha avuto una relazione con una sua collega, Marta Docente, conclusasi con una querela per appropriazione indebita, danneggiamento e sottrazione di materiale informatico contro la donna. “Sono arrivato una mattina in ufficio e non c’era più nulla. L’archivio, l’agenda degli eventi in programma, tutte le foto dei nostri lavori. Un danno così grande che i soldi e i gadget portati via al confronto sono stati una bazzecola", ha raccontato lo chef in una vecchia intervista a Repubblica.

