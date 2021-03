Katia Ricciarelli, in passato l'amore con Paolo Grassi e il lavoro da operaia in fabbrica | Video

31 marzo 2021 a

Katia Ricciarelli è una cantante lirica, soprano, celebre in tutto il mondo. Ha lavorato anche come attrice in un film di Pupi Avati, La seconda notte di nozze. Negli ultimi tempi è famosa invece soprattutto per le sue apparizioni televisive. Nata il 16 gennaio 1946 a Rovigo sotto il segno del Capricorno, è cresciuta in una famiglia non agiata con la sola madre, sin da giovane ha dimostrato una grande passione per il canto.

Katia Ricciarelli: quanto guadagna l'ex moglie di Pippo Baudo

Dopo aver studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ha debuttato sul palcoscenico a Mantova nel 1969, con La bohème. La vera fama è arrivata però nel 1971, con la vittoria al Concorso Internazionale Voci Verdiane indetto dalla Rai, con un’aria tratta da Il corsaro. Nel corso della sua carriera si è esibita nei maggiori teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Lyric Opera di Chicago, passando per la Royal Opera House di Londra. Questo il video della sua interpretazione de La Tosca di Puccini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha vissuto due storie d'amore importanti: la prima con il tenore José Carreras, durata ben 13 anni. La seconda, quella con il conduttore televisivo Pippo Baudo, sposato il 18 gennaio 1986, nel giorno del suo quarantesimo compleanno. I due sono rimasti insieme fino al 2004, e tre anni dopo hanno ottenuto il divorzio. Durante la relazione con lui, come confessato da lei stessa in una intervista a Maurizio Costanzo, ha avuto un aborto. Nel suo passato anche l'amore per l’impresario teatrale Paolo Grassi, che le fece perdere la testa a 26 anni pur essendo molto più grande di lei. Tra le curiosità relative al suo conto, prima del successo ha lavorato come operaia in una fabbrica di mangiadischi. Nel 1983 la Ricciarelli è stata fischiata dalla Royal Opera House per le difficoltà negli acuti estremi dell’Aida.

Katia Ricciarelli, dall'amore con Josè Carreras al matrimonio con Pippo Baudo e l'aborto rivelato in tv

