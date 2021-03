Raffaella Fico e gli amori vip: Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli e Alessandro Moggi. Si spoglia per il Napoli?

31 marzo 2021 a

Raffaella Fico è una delle protagoniste vip del nuovo programma condotto da Simona Ventura, in onda da stasera in tv, 31 marzo, su Rai 2. Si intitola Game of Games Gioco loco il nuovo format che si annuncia particolarmente spettacolare e ricco di emozioni. Insieme a Raffaella Fico per oggi gli ospiti vip annunciati sono Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola. Si sfideranno in giochi che si annunciano emozionanti e a tratti in stile luna park.

Negli ultimi giorni Fico è tornata al centro dell'attenzione mediatica perché sembra pronta a farsi ammirare in tutta la sua bellezza e nudadurante uno spogliarello qualora il Napoli dovesse centrare il suo obiettivo stagionale. Per il momento la showgirl non ha fatto promesse dirette, ma ha lasciato aperto più di uno spiraglio. Ai giornalisti napoletani de Il Mattino ha spiegato: "Promettere uno spogliarello in caso di Champions? Diciamo che ora non me la sento di fare queste promesse. E poi da buona napoletana sono scaramantica. Vediamo cosa succede, poi ne riparleremo magari a maggio, quando il campionato sarà finito in base al piazzamento degli azzurri”. Showgirl, modella e attrice classe 1988, Raffaella Fico è stata sempre al centro della cronaca rosa. Nel 2009 ha avuto una relazione con Cristiano Ronaldo, come lei stessa ha confessato ai microfoni della trasmissione Un Giorno da pecora e ribadito in seguito a Matrix.

Relazione durata undici mesi. A partire da giugno 2011 e fino ad aprile 2012 è stata legata con il calciatore Mario Balotelli. Il 2 luglio 2012 ha dichiarato di essere incinta e che il padre della bambina era proprio Balotelli. Il piccola è stata chiamata Pia, nata a Napoli il 5 dicembre 2012. E' stata riconosciuta ufficialmente dallo stesso giocatore come sua figlia, soltanto il 5 febbraio 2014 dopo un duro confronto mediatico finito in un procedimento giudiziario. Raffaella Fico ha poi avuto un'altra storia importante, visto che dal 2016 al 2018 è stata legata ad Alessandro Moggi. Recentemente è finita la storia che aveva con l'imprenditore Giulio Fratini.

