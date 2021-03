Cecilia Rodriguez, il saluto sexy a Roma: tacchi a spillo e spacco mozzafiato | Foto

31 marzo 2021 a

Il buongiorno di Cecilia Rodriguez è davvero mozzafiato. La modella e influencer argentina, sorella della più celebre Belen e fidanzata di Ignazio Moser, ha pubblicato uno scatto su Instagram per i suoi oltre 4 milioni di follower. Una foto probabilmente dal balcone di un hotel di Roma, dove Cecilia si trova per impegni lavorativi. La Rodriguez appare splendida con un vestito nero che esalta il suo fisico perfetto, con spacco vertiginoso e tacchi a spillo. "Hola Roma", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine. E i suoi fan commentano entusiasti, inondando la foto di like.

Cecilia è nota al grande pubblico (anche) per aver lasciato il suo ex fidanzato Francesco Monte in diretta tv, durante il Grande Fratello, reality in cui ha conosciuto proprio il suo amore attuale Moser. "Vai avanti, insegui i tuoi sogni. Io ho bisogno di essere egoista adesso - gli disse quando prese la decisione -. Ti sarò sempre grata, tu mi hai salvato la vita e lo sai. Mi dispiace di aver mancato di rispetto a te e alla tua famiglia”, le parole dell'argentina in quella ormai celebre circostanza. Cecilia è ora felicissima con Ignazio: "Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri - ha spiegato in una vecchia intervista a Gente -, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere, l’educazione, l’energia. Non ho dubbi su di lui e su di noi. Prima o poi se si sentirà pronto, mi piacerebbe iniziare pensare a una famiglia”.

A DiPiù Tv ha rivelato recentemente di essere ricorsa alla chirurgia per aumentare di qualche taglia il suo seno: “Ora è proprio come quello di mia sorella - sottolineò soddisfatta -. Quando sono arrivata in Italia, tre anni fa, sono dimagrita cinque chili. Il mio seno si è rimpicciolito, sembrava scomparso. E pensare che da piccola, era più grosso di quello di Belen”.

