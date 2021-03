Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: ancora ottimi ascolti per il talk show

31 marzo 2021 a

Tanti ospiti e altrettanti temi affrontati per Serena Bortone, padrona di casa come sempre a Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Il programma affronta diversi argomenti, dall'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid all'attualità politica, con in primo piano tuttavia i personaggi del mondo dello spettacolo, principalmente i protagonisti della musica e gli attori delle fiction televisive targate Rai. Nella puntata di mercoledì 31 marzo torneranno in studio i cosiddetti affetti stabili, che commenteranno le interviste realizzate dalla stessa Bortone con domande e interazioni con gli ospiti, compresi quelli in collegamento.

Anche oggi saranno Mariolina Cannuli, storica annunciatrice Rai, una delle prime Signorine Buonasera, che all'epoca era considerata un vero e proprio sex symbol, tanto da meritare una divertente imitazione del mitico Alighiero Noschese. Affetto stabile pure Jessica Morlacchi, cantante della band cult di inizio anni Duemila, i Gazosa. Questi ultimi salirono sul palco di Sanremo con il brano Www Mi piaci tu. Poi la Morlacchi non trovò il successo sperato, ma nel 2020 è stata rilanciata in tv con la partecipazione a Tale e quale show, la trasmissione di Carlo Conti. Sempre tra gli affetti stabili ci sarà ovviamente pure Massimo Cannoletta, l'ex campione de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna.

Qui, Cannoletta si è aggiudicato 280.000 euro, con la partecipazione da campione in carica per 51 puntate. Il divulgatore di Lecce ha uno spazio personale nella rubrica Massimo 5 minuti, dove è chiamato ad approfondire alcune curiosità su personaggi storici o di riferimento culturali. Per quanto concerne gli intermezzi musicali, non mancherà Memo Remigi con il suo amato pianoforte, pronto a intrattenere gli ospiti in studio e il pubblico da casa con piccoli brani dei pezzi più celebri del passato, magari inerenti ai temi trattati durante la puntata. Intanto la Bortone si gode anche gli ottimi ascolti televisivi: la puntata di martedì 30 marzo ha fatto registrare 1.812.000 spettatori, pari al 13,5% di share. Gli ospiti della puntata di mercoledì 31 marzo sono la soprano Katia Ricciarelli, l'ex annunciatrice Rai Katia Svizzero e lo chef Natale Giunta.

