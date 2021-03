Matrimonio prima vista Italia 2021, la puntata più sexy su Real Time. Clara il lacrime per il marito in "fuga" (spoiler)

31 marzo 2021 a

Va in onda stasera, mercoledì 31 marzo, un nuovo episodio di Matrimonio a prima vista Italia 2021. Appuntamento in prima serata su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). L'edizione che viene mandata in onda, è già stata trasmessa (ed è tuttora disponibile) sulla piattaforma a pagamento Discovery+. Quello che segue è uno spoiler.

Oggi in prima serata è annunciato l'episodio numero 5 del docureality. Le tre coppie di sconosciuti (i sei ragazzi si sono visti per la prima volta all'altare e le coppie sono state formate da tre esperti), dopo essersi sposate hanno finito la loro luna di miele (in tre location differenti) e adesso cominciano la loro convivenza. Prima però, è previsto un workshop con i tre esperti Nadia Loffredi, Fabrizio Quattrini e Mario Abis che inviteranno le coppie ad affrontare alcuni esercizi. Questa puntata si rivelerà divertente e anche sensuale: uno degli esercizi sarà la pittura del corpo del partner. La trasmissione rivelerà anche qualche difficoltà che verrà messa a nudo. Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, la coppia di Roma, sarà ad esempio molto complice nel gioco e nell'inizio della convivenza ma il tassista rivelerà qualche insofferenza sull'approccio negativo che la moglie spesso mostra.

Problemi anche per Salvo e Santa, la coppia della Sicilia che si è sposata a Milano: non riusciranno a trovare il giusto feeling. Diverso appare il discorso per Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, la coppia del Nord. Bella intimità e capacità di stare insieme, ma all'improvviso succede qualcosa. La ragazza scoppia in lacrime, tra i due c'è una crisi perché Fabio va in vacanza a Formentera con gli amici, una sorta di "fuga" già programmata in precedenza ma che provoca nella moglie qualche turbamento. I due discuteranno, una lite, e alla fine lei accetterà di vivere questi giorni di distanza per la vacanza di lui subito dopo il matrimonio.

