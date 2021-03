Ascolti tv martedì 30 marzo, Leonardo cala rispetto al debutto e va sotto i 6 milioni di spettatori

31 marzo 2021 a

La seconda puntata di Leonardo vince la sfida degli ascolti, ma stavolta non ripete il trionfo del debutto, chissà se per le polemiche sulla rivisitazione della vita dell'artista o per la forte concorrenza. Fatto sta che nella serata di martedì 30 marzo, su Rai1 la seconda puntata di Leonardo ha conquistato 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share (primo episodio a 6.225.000 e il 22.9%, secondo episodio a 5.575.000 e il 24.8%). Nelle ore precedenti alla messa in onda, Matilda De Angelis (tra le attrici protagoniste) aveva pubblicato un video su Instagram in cui ironizzava polemicamente sulle critiche ricevute dalla serie evento: "Stasera c'è la serie Gangster del 1500 detta anche Leonardo". Un video rimosso poco dopo dalla stessa attrice. Su Canale5 la commedia Ti presento Sofia ha fatto segnare 2.319.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2 invece la partita Italia-Slovenia valevole per gli Europei Under 21 ha interessato 1.993.000 spettatori (7.5%).

Poco pubblico in meno per Le Iene show su Italia1, programma che ha raccolto 1.922.000 spettatori pari al 10.8% (presentazione a 1.321.000 e il 4.7%). Su Rai3 Cartabianca è stato seguito da 945.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a 796.000 e il 2.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato un ascolto medio di 1.030.000 spettatori (5.4%). Su La7 infine DiMartedì ha intrattenuto 1.080.000 spettatori con il 4.6% (DiMartedì Più a 395.000 e il 4.4%).

Per quanto riguarda le reti non principali, su Tv8 Litigi d’amore ha fatto segnare 310.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Ender’s Game è stato seguito da 409.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 The Equalizer 2 Senza perdono è arrivato a 1.097.000 spettatori (4.3%). Su La5 infine la replica de L’Isola dei Famosi ha ottenuto 177.000 spettatori (1%). Nella serata di mercoledì 31 marzo spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, che in Lituania giocherà il terzo match di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Match che sarà trasmesso da Rai1 alle 20,45.

