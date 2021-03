Uomini e Donne, nuova conoscenza per Armando. Giacomo e Massimiliano: ecco le preferite

31 marzo 2021 a

Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 31 marzo 2021, con Uomini e Donne su Canale5. Il dating show condotto da Maria De Filippi viene trasmesso alle ore 14.45 e i fan attendono anticipazioni su ciò che succederà. Non ci sono anticipazioni ufficiali e Il vicolo delle news, fornisce dettagli sulle registrazioni, quindi è possibile ipotizzare ciò che vederemo oggi sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ieri c'è stata un’intera puntata dedicata a Gemma Galgani che si è scontrata duramente con Tina Cipollari per la sua conoscenza con Domenico. Stavolta largo anche i tronisti Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio. Tra i tre, ad incuriosire il pubblico, sono soprattutto Giacomo e Massimiliano. Se quest’ultimo si sta dedicando soprattutto alla conoscenza con Vanessa ed Eugenia, Giacomo sta uscendo con Carolina e Martina. Dopo uno scontro, Giacomo ha deciso di dare una seconda possibilità a Martina che porterà in esterna nuovamente lasciando a casa proprio Carolina che reagirà con il silenzio. Tra tutte, dunque, la preferita di Giacomo è Carolina.

Attesa anche per Armando Incarnato che si ipotizza possa tornare al centro dello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano dopo l’addio a Lucrezia Comanducci e l'uscita con altre dame, non si è più accomodato al centro dello studio. Secondo le anticipazioni che hanno fornito le talpe del Vicolo delle News, Armando è uscito con Angela, la dama che ha confessato di aver avuto un colpo di fulmine per Luca Cenerelli con cui, tuttavia, ha chiuso la frequentazione. Armando e Angela, potrebbero confrontarsi nella puntat di oggi. Tra i protagonisti odierni, inoltre, potrebbe esserci anche la nuova dama Isabella. Per i dettagli non resta che attendere qualche ora e la puntata di Canale 5 avrà inizio. Il dating show va in onda tutti i giorni alla stessa ora dal lunedì al venerdì.

