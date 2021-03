Giovanni Conversano gela tutti:“Ritorno in tv? Ho già dato"

31 marzo 2021 a

Giovanni Conversano è il primo personaggio del jet set ad essere pronto a fare un passo indietro nel mondo della tv. “Ormai non ho altro da dare, sono realista”, racconta a RTL1025 News. Lui, ex di Uomini e donne, ha due figli ed un matrimonio felice. Nel suo amato Salento, che non ha abbandonato mai in questi anni, ha fondato società di marketing e comunicazione: la tv, per adesso, non è tra le sue priorità.

“Da quando non frequento più le televisioni e non si può vivere come pensi, devi pensare a come vivere. La mia agenzia di comunicazione è ferma da un anno, fortunatamente in questi anni mi sono creato delle alternative. Una di queste è un’agenzia di consulenza manageriale”, dice Conversano.

Poi ribadisce il concetto in diretta: “Ho già dato, devo portare il pane in famiglia! Non ho più niente da dare, sono realista!”

La Salento family è un progetto fondato da Conversano e dalla sua compagna Giada Pezzaioli (due mesi fa è nata la piccola Ambra, sorellina di Enea che ha oggi 4 anni).

“Salento Family è un portale trasversale in cui si può trovare dal rivenditore di auto alla gastronomia di asporto. È multiservizio, tutte aziende con i quali abbiamo rapporti diretti, che selezioniamo e dunque la famiglia poi può affidarsi direttamente senza problemi”, spiega Conversano.

Qualcuno, però, spera di vederlo presto in tv immaginando “Casa Conversano”. Ma lui frena e preferisce lavorare su più fronti imprenditoriali per diversificare il business. E se Conversano cambiasse idea? Reality in vista? Qualcuno lo vedrebbe bene all’Isola dei famosi. Tenetevi pronti. Potrebbe accettare, condizionale d’obbligo.

