Colapesce e Dimartino su Musica leggerissima: "Un successo senza pubblico. E' straniante" | Video

Un successo andato ben oltre le loro aspettative e che adesso hanno pure un qualche imbarazzo a commentare. E' sicuramente un momento d'oro per Colapesce e Dimartino, autori del brano tormentone uscito da Sanremo 2021, Musica leggerissima: "È una condizione strana, fuori c’è il mondo che parla della nostra canzone ma quello che accade lo vedo su Internet, sui social, in tv", ha spiegato.

Antonio Di Martino, in arte Dimartino, ha commentato su Repubblica il successo, vissuto "da casa". "Forse mi è capitato una volta di sentire Musica leggerissima al supermercato - ha aggiunto - L’effetto è straniante, ma lo accetto con tranquillità. Ho quasi quarant’anni, se fosse capitato vent’anni fa sarebbe stato più difficile da gestire". La pensa allo stesso modo Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, che canta la canzone assieme a Dimartino: "E' un’esperienza distopica, abbiamo successo senza averne la percezione, e senza pubblico".

Colapesce, Dimartino e la Musica leggerissima: il successo del videoclip

Ha parlato poi del successo a Sanremo: "E' stato un megafono gigante - ha affermato -. I contenuti c’erano già, mancavano i canali". Quanto alle decine di parodie di Musica leggerissima in rete, ha sottolineato di non essere "un amante delle parodie, da un lato fa piacere, ma alcune mi mettono un po' a disagio come quelle sugli stereotipi sul Sud Italia". Ma Dimartino ha ammesso che "quelle fatte bene fanno ridere. Penso a quanto tempo la gente dedica a mettere su una parodia, ce ne sono di molto curate sia nella creazione di abiti e scenografie che nella scrittura". Dopo aver vinto Sanremo intanto sono i Maneskin in vetta con l’album uscito dopo il festival Teatro d’Ira - Vol. 1. Al secondo posto tra gli album, nella classifica Fimi-Gfk, c’è un’altra artista sanremese, Madame, con l’album omonimo. Così come sul terzo gradino del podio, appunto I Mortali di Colapesce e Dimartino. Questi ultimi si "consolano" con il primo posto tra i singoli con il tormentone di Musica leggerissima.

La sala stampa premia Colapesce e Dimartino. Ermal Meta sempre primo nella generale

